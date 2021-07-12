Активность на рынке госдолга снизится в преддверии решения ЦБ РФ по ставке - BCS GM

Активность на рынке госдолга, скорее всего, снизится в преддверии решения ЦБ РФ по ставке, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы ожидаем, что в ближайшие две недели до заседания ЦБ по ключевой ставке рынок возьмет паузу и активность снизится. Основное внимание будет приковано к еженедельным данным по инфляции. При сохранении опережающего роста инфляции, как в последние недели, давление на коротком участке будет повышаться, что также может привести и к росту доходностей корпоративных выпусков", - пишут аналитики инвесткомпании Кити Панцхава и Юрий Голбан.

Они напоминают, что ОФЗ на прошлой неделе торговались в боковике с небольшим преобладанием продавцов - по итогам недели кривая поднялась в доходности на 1-4 б.п. На рынок продолжают давить ожидания существенного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 23 июля вплоть до 6,50% с текущих 5,50%. Продолжает ускоряться инфляция, которая на 7 июля составила 6,5% в годовом выражении против консенсуса 6,4%. На этом фоне наклон кривой сократился до 2-летних минимумов - спред 3-10 лет составляет около 20 б.п.

"Объемы размещений ОФЗ вторую неделю подряд остаются достаточно скромными, - констатируют эксперты. - Минфин провел два аукциона ОФЗ, разместив в общей сложности бумаг на 15,4 млрд руб. На первом ведомство продало ОФЗ 26239 с погашением в июле 2031г на 10,0 млрд руб. (спрос превысил предложение в 1,8 раза). На втором - ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041г в объеме 5,4 млрд руб. (1,9х). На вторичном рынке корпоративные облигации остаются под давлением продавцов на небольших объемах. На первичном рынке активность постепенно снижается, и мы считаем, что в ближайшие недели анонсов новых размещений будет немного".

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