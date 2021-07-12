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12 июля 2021 года 17:17
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли JPMorgan Chase, Coca-Cola, Micron, Constellation Brands и Splunk, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что на этой неделе в топ-5 входит JPMorgan Chase & Co. - крупнейший банк в США. Благоприятная конъюнктура процентных ставок потенциально увеличивает процентные доходы финансовых компаний. В конце июня ФРС отменила ограничения по выкупу акций и выплатам дивидендов для крупных банков. У JPM действует программа обратного выкупа на $30 млрд. Учитывая тенденцию к улучшению кредитного качества JPMorgan и постоянное укрепление позиций компании на рынках капитала, аналитики инвесткомпании повышают прогноз EPS на 2021г до $13,03 с $11,02, а также прогноз на 2022г до $172 с $160. Компания представит свою квартальную отчетность 13 июля. Включен в список фаворитов Coca-Cola Co. - один из крупнейших производителей сладкой газированной воды, соков, соковых напитков и готовых к употреблению чая и кофе. Компания прекратила производство более 600 "зомби-продуктов" (нерентабельных позиций) и работает над реорганизацией бизнеса через изменение базовой продукции, размеров упаковок и порций, а также за счет сделок наподобие покупки Costa. Эксперты ожидают усиления позиций компании на фоне ослабления пандемии. 21 июля компания представит последнюю квартальную отчетность. Micron Technology Inc., крупнейший производитель чипов памяти DRAM и NAND, сообщил о двузначном росте выручки и трехзначном росте прибыли на акцию в финансовом III кв. 2021г, преодолев проблемы с поставками в отрасли.Micron наращивает объемы производства для удовлетворения спроса и выигрывает за счет роста цен. Аналитики BCS Global Markets подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Micron и целевую цену на 12 месяцев на уровне $105. Constellation Brands, крупный производитель алкогольных напитков, 30 июня отчитался за финансовый I кв. 2022г. Скорректированная EPS составила $2,51 против $2,30 годом ранее. EPS оказалась выше консенсуса ($2,36) на фоне более высокой выручки в сегменте пивных напитков, вина и крепких напитков, чем ожидалось. Аналитики подтверждают прогноз EPS на 2022г на уровне $10,80 и на 2023г - $12,50. Оба прогноза выше консенсуса и предполагают рост выручки в сегменте пивных напитков на уровне 6-9%. Стратеги инвесткомпании подтверждают рекомендацию "покупать" по бумагам с целевой ценой $272. Компания Splunk Inc. сохранила позиции в топ-5, хотя и представила слабую отчетность на фоне изменения бизнес-модели. "Однако, как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере ускорения процесса вакцинации и отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на ИТ-услуги", -полагают эксперты BCS Global Markets. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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