"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cooper-Standard Holdings с целью $34,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $27,5, потенциальная доходность: 26,91%, стоп-приказ: $24,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты инвесткомпании отмечают, что из-за глобального дефицита микрочипов крупнейшие клиенты Cooper-Standard Holdings сократили производство во 2К21. Впрочем, когда микрочипы станут более доступными, высокий спрос на легковые автомобили в мире подстегнет рост котировок компании.

"С точки зрения технического анализа котировки компании находятся ниже 50-дневной скользящей средней в нисходящем среднесрочным коридоре. Долгосрочный тренд остается действующим. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $27,5. При покупке на 6,9% и выставлении стоп-заявки на уровне $24,9 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают аналитики "Финама".

Cooper-Standard Holdings Inc. - ведущий производитель уплотнительных, топливных и тормозных систем, систем подачи жидкости и антивибрационных систем для автомобилей. Значительная доля продаж приходится на такие компании, как Ford Motor Company, General Motors Company, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Peugeot Citroen, Volkswagen Group, Daimler.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.