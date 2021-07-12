"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует обратить внимание на акции Vipshop

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции китайского ритейлера Vipshop.

По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", Vipshop сможет увеличить розничный оборот на 19% год к году, что поддержит ее финпоказатели.

"Совокупная выручка онлайн ритейлера по итогам 2021 года может вырасти на 25%, благодаря планомерному росту новых пользователей. Согласно консенсус-прогнозу, целевая цена акций Vipshop составляет $30 за штуку, потенциальная доходность 60%", - отметили эксперты в своем аудиоподкасте.

Vipshop продает брендовые вещи с высокой скидкой. Выручка компании формируется из трех основных направлений: онлайн продажи, аутлеты и физические магазины. Компания выкупает у поставщиков излишки товара с большой скидкой и реализует через свой сайт vip.com.

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