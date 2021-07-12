Рубль днем слабеет к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью

Москва. 12 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижающимися котировками нефти.

Курс доллара США составил 74,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,47 руб./EUR1, подорожав на 14 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,8 копейки - до 80,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 июля на 16,61 копейки, до 74,6336 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,53 копейки, до 88,605 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах вслед за дешевеющей нефтью, другие валюты emerging markets также демонстрируют негативную динамику. Участники рынков не спешат проявлять интерес к риску из-за опасений за темпы роста мировой экономики в условиях активного распространения в разных странах штамма "дельта" COVID-19 и неопределенности относительно договоренностей об увеличении нефтедобычи ОПЕК+.

Кроме того, рынки находятся в ожидании полугодового доклада Федеральной резервной системы (ФРС) о состоянии американской экономики. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл представит его в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США 14 июля, а днем позже - в банковском комитете Сената.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в документе. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

В докладе также отмечается, что инфляция в США может оставаться выше целевого уровня дольше двух лет, хотя такие темпы роста цен в любом случае являются временными. Кроме того, ФРС отмечает растущий риск того, что инфляция может оказаться более высокой, чем ожидают в ЦБ.

Инфляция в США ускорилась в последние месяцы из-за последствий пандемии, которые в ФРС в основном считают "временными". Индекс PCE, внимательно отслеживаемый Федрезервом при оценке рисков инфляции, в мае вырос на 3,9% в годовом выражении, максимальными темпами с 2008 года. Большинство руководителей ФРС ожидает, что инфляция в США опустится до 2% в течение следующих двух лет.

Между тем, как заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV, Европейский ЦБ обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля.

Она также дала понять, что регулятор может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник на фоне беспокойства по поводу распространения пандемии коронавируса, а также неопределенности относительно добычи в рамках сделки ОПЕК+.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $74,59 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,55 за баррель, что на 1,35% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно слабеют на торгах во вторник. На рубль негативно влияет снижение спроса на рисковые активы и ухудшение долгосрочной стабильности сделки ОПЕК+. Динамика курса и на этой неделе во многом будет определена именно состоянием глобального спроса на рисковые активы. Впрочем, локально рубль может поддержать продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к выплате дивидендов, которая может увеличиться на этой неделе. На этом фоне в течение недели курс пары "доллар-рубль" может попробовать снизиться в сторону 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Помимо общего отсутствия аппетита к риску на EM давление на рубль оказывают котировки нефти. Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему полностью зависит от того, будут ли новые договоренности среди членов ОПЕК+, при этом нельзя исключать и наиболее негативного сценария в виде распада сделки. Также умеренный негатив для рубля по-прежнему исходит со стороны геополитического направления. Так, в понедельник Совет ЕС сообщил о продлении секторальных санкций против РФ еще на полгода, а накануне международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне "BBB", отметив при этом сохранение высокого риска антироссийских санкций", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем в ожидании повышению ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 8 б.п. - до 5,83% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 6,08% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 6,68% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 5 б.п., поднявшись до 6,78% годовых.