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12 июля 2021 года 13:19
Рубль на текущей неделе может укрепиться до 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль на текущей неделе может укрепиться до 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль на минувшей неделе существенно рос, в моменте достигая 75,3 руб./$1 - максимума за 2 месяца. В пятницу курс снизился, но сегодня он растет на 0,4% и находится около 74,6 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. На рубль негативно влияет снижение спроса на рисковые активы и ухудшение долгосрочной стабильности сделки ОПЕК+. Динамика курса и на этой неделе во многом будет определена именно состоянием глобального спроса на рисковые активы. Впрочем, локально рубль может поддержать продажа валютной выручки фирмами-экспортерами для подготовки к выплате дивидендов, которая может увеличиться на этой неделе. На этом фоне в течение недели курс USD/RUB может попробовать снизиться в сторону 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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