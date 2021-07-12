Акции Лензолото в ближайшее время останутся спекулятивным инструментом - BCS Express

Акции "Лензолото" в ближайшее время останутся спекулятивным инструментом с повышенной амплитудой колебаний, сообщается в комментарии BCS Express.

"Акции "Лензолото" на торгах понедельника теряют более 60% на фоне очищения от дивидендов. В пятницу в них прошло закрытие реестра акционеров, которые претендуют на рекордные за всю историю компании выплаты. Падение 60% абсолютно ожидаемо и не вызывает удивления. На одну обыкновенную акцию планируется направить 15 219,5 руб. дивидендов, на привилегированную - 3699,27 руб. После отсечки их цена опустилась до уровней 9300 и 2500 руб. соответственно", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики в данный момент не видят оснований для покупки обыкновенных акций компании. Главным активом ПАО "Лензолото" ранее являлся ЗДК "Лензолото", который владел всеми производственными активами и лицензиями на добычу. В сентябре прошлого года ЗДК "Лензолото" был выкуплен материнской компанией Полюс Красноярск за 19,9 млрд руб., напоминают стратеги BCS Express.

"Высокие дивиденды как раз являются результатом распределения средств, полученных от продажи активов. Баланс компании "Лензолото" теперь практически пустой. Приобретение бумаг сопряжено с повышенными рисками", - подчеркивается в комментари.

Ранее Полюс в официальном пресс-релизе отмечал, что впоследствии "Лензолото" может быть ликвидировано, при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.

По мнению аналитиков инвесткомпании, акции "Лензолото" в ближайшее время останутся спекулятивным инструментом с повышенной амплитудой колебаний. Возможны движения на 10%+ в любую сторону без каких-либо фундаментальных оснований.

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