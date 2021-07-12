Рынок акций РФ утром снижается вслед за нефтью, упало "Лензолото" после отсечки дивидендов

Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается вслед за дешевеющей нефтью и фондовой Европой; индекс Мосбиржи просел в район 3850 пунктов, при этом выросли бумаги "АЛРОСА" и рухнули из-за отсечки рекордных дивидендов за 2020 год акции ПАО "Лензолото".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3851,67 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1624,15 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 74,71 рубля (+0,35 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Обыкновенные акции "Лензолота" упали до 12860 рублей (-45%), "префы" - до 2870 рублей (-52,3%). Дивидендные выплаты за 2020 год составляют 15219,5 рубля на обыкновенную и 3699,27 рубля на привилегированную акцию.

Общая сумма выплат "Лензолота" превышает 18,6 млрд рублей, что составляет фактически почти всю чистую прибыль 2020 года, которая была сформирована в основном доходом от продажи структурам "Полюса" 94,4% ЗДК "Лензолото" за 19,9 млрд рублей (ЗДК владеет всеми производственными активами и лицензиями, а ПАО "Лензолото" - лишь холдинговая структура, не являющаяся центром прибыли).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"АЛРОСА" в июне реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $410 млн, сообщила в пятницу компания. По сравнению с маем ($365 млн) продажи выросли на 12%. Годом ранее продажи были незначительными - $36 млн - из-за обвала спроса на фоне пандемии.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, с прошлой пятницы рынок акций РФ фактически проигнорировал сильный рост фондовых площадок США и Азии, это можно объяснить недостатком среднесрочных денег для подъема.

Спекулянты пытаются заработать свой процент-другой, присоединяясь к наметившемуся где-либо движению, и продают бумаги, кажущиеся им в этом момент менее перспективными. В понедельник внешний фон ухудшился (проседают нефть и металлы, дешевеют американские фьючерсы), и если тут ситуация не изменится, то продажи по российским акциям могут возрасти.

Индекс МосБиржи остается в среднесрочном восходящем тренде, но попытки пробить канал вверх пока не увенчались успехом. Тем не менее, на просадках акции стоит покупать. Прежде всего, это относится к акциям "Газпрома" после известий, что "Северный поток 2" будет окончательно достроен уже в августе. Судя по инертности США, вряд ли они будут жесткими мерами препятствовать работе газопровода. Также позитивный взгляд сохраняется на акции Сбербанка и "Мосбиржи", которые увеличат маржинальные доходы при повышении ставки ЦБ РФ на следующей неделе.

Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь, которые резко повысят волатильность торгов и могут привести к формированию тренда на несколько дней. На этой неделе также стартует сезон отчетностей в США, но особой надежды на то, что он станет новым драйвером роста рынков, питать не стоит - сильный рост американской экономики и корпораций уже во многом заложен в котировки.

Нефть завершила мощный восходящий тренд и теперь готовится на несколько дней залечь в волатильный боковик. Но с появлением новых драйверов можно ожидать рывка Brent к отметке $80 за баррель. Однако далеко не факт, что российская "нефтянка" радостно пойдет вверх за ценами на свою продукцию - в последнее время корреляция между ценами нефтяных акций и нефти снижается. Наиболее безопасно среди нефтяных бумаг выглядит "Газпром нефть", считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в течение дня ожидаются данные по российскому торговому балансу за май. "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) сообщит свои операционные результаты за июнь. Совет директоров ГМК "Норникель" рассмотрит вопрос уменьшения уставного капитала. В США на текущей неделе выйдут данные по потребительской инфляции, а также инвесторы продолжат получать информацию о распространении штамма "дельта" COVID-19. Центральные банки всё больше ориентируются на более высокую инфляцию и свою терпимость к ней.

Министры финансов G20 в выходные на встрече в Венеции подтвердили приверженность стимулирующей политике, пока экономический рост не окрепнет и последствия пандемии не будут преодолены. Риск распространения новых штаммов вируса является основным. В понедельник рост индексов акций в Азии обеспечил Народный банк Китая, который с 15 июля снизит норму обязательных резервов (RRR) для всех банков на 50 б.п., что высвободит из резервов около 1 трлн юаней (соответствует инъекции дополнительной ликвидности в размере примерно $154 млрд). ЦБ Китая до этого снижал RRR в апреле, и это позитивно сказалось на экономической активности, отмечает Кочетков.

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, консервативный настрой инвесторов в условиях по-прежнему скудного новостного фона и опасений по распространению пандемии не позволят развивающимся рынкам показать уверенный рост.

В США возглавили повышение, помимо акций сырьевых компаний, бумаги финансового сектора, что можно связать с приближением сезона отчетности за 2-й квартал. Так, уже во вторник отчетность представят Goldman Sachs и JPMorgan, в среду - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг - Morgan Stanley (SPB: MS). Тональность сезона отчетности в Штатах обещает быть неплохой. Вместе с тем, бурная фаза восстановления мировой экономики, судя по ряду индикаторов, подходит к своему завершению, поэтому крайне важны для инвесторов будут прогнозы корпораций на будущее.

Невнятный внешний фон по состоянию на утро и скудость экономического календаря понедельника может оказать давление на настроения инвесторов российского фондового рынка. Давление продавцов на товарных рынках может способствовать переходу индекса МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, на рынке нефти остается актуальной неопределенность, связанная с противоречиями внутри ОПЕК+. Из-за позиции ОАЭ альянс ОПЕК+ завершил встречу в начале июля без согласованного плана действий на август. Базовым сценарием в ходе обсуждений было увеличение добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021 года, но он не был утвержден. В итоге теперь не ясно, как будут действовать участники сделки в условиях формального отсутствия ограничений. Рост добычи свыше 0,4 млн б/с в месяц окажет негативное влияние на рынок, в то время как меньший объем или сохранение действующих квот будет поддерживать позитивную динамику.

До появления определенности в политике ОПЕК+ устойчивый рост цен нефти маловероятен. Вполне возможно, что котировки будут двигаться в боковом диапазоне, поддерживаемые уверенностью в сильном спросе. Фактором риска выступает пандемия COVID-19, поскольку в Азии вновь фиксируется всплеск инфекции.

Буровая активность в Северной Америке постепенно восстанавливается, что в будущем позволит вырасти добыче на американском континенте. По итогам прошлой недели производство нефти в США подскочило до 11,3 млн б/с, но это может оказаться разовым фактором. Прогноз на II полугодие остается сдержанным: в III и IV кварталах EIA ожидает 11,17 млн б/с и 11,34 млн б/с соответственно. Такой скромный рост вряд ли окажет существенное влияние на рыночный баланс, считает Галактионов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 1-1,3% и завершили торги на рекордных максимумах, показав рост по итогам третьей недели подряд. Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью газете Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики.

В отсутствие дальнейших катализаторов роста рынка инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал, чтобы сделать выводы о темпах восстановления частного сектора, пишет Trading Economics.

Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%) в ожидании начала сезона отчетности в США, но "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Менее чем за две недели до открытия Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти. Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Текущий, четвертый по счету режим ЧС в Токио, продлится до 22 августа.

Цены производителей в Японии выросли на 5% в годовом выражении в июне после подъема на пересмотренные 5,1% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,7%, согласно Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд), говорится в заявлении НБК. Изменения вступят в силу 15 июля.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обозначит новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) на заседании 22 июля, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV. Она также дала понять, что европейский ЦБ может ввести новые меры для поддержки экономики в следующем году, когда завершится срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после существенного подъема в пятницу благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,87 за баррель (-0,9% и +1,9% в пятницу), августовская цена WTI - $73,92 за баррель (-0,9% и +2,2% в пятницу).

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

На прошлой неделе Brent и WTI подешевели на 0,8%.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката помимо "Лензолота" выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+1,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,33 млрд рублей (из них 2,17 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 998,83 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").