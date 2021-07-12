BCS Express открыл торговую идею: покупать акции M&T Bank с целью 173$

BCS Express 12 июля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции M&T Bank с целью 173$ за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,9%; горизонт инвестирования: 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Среди других игроков банковского сектора США M&T отличается диверсифицированным портфелем и высоким уровнем залогового покрытия (60% кредитов обеспечены залогами).Драйвером роста котировок станет сделка по поглощению People's United Financial. В результате слияния образуется второй банк по количеству отделений в США с активами в $210 млрд. Объединенный банк сможет оптимизировать операционные издержки посредством устранения дублирующих подразделений, что увеличит прибыль на 12%", - отмечает эксперт BCS Express Егор Дахтлер.

M&T Bank Corporation - один из крупнейших банков в США, специализирующийся на кредитовании компаний под залог коммерческой недвижимости и ипотеке. Активы банка превышают $150 млрд, кредитный портфель - $98 млрд.

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