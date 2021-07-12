Возможен возврат котировок нефти в диапазон $70-75/барр. - ПСБ

Возможен возврат котировок нефти в диапазон $70-75 за баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent к концу минувшей недели смогли удержаться выше $75/барр., несмотря на отсутствие новостей по ОПЕК+. Тем не менее, на встрече стран G-20 в субботу было отмечено беспокойство относительно темпов распространения новых штаммов коронавируса и неочевидный эффект от вакцинации, что ставит под вопрос восстановление мировой экономики. На этом фоне цены мы ждем возврата Brent в зону $70-75/барр. с тенденцией движения к нижней границе диапазона", - отмечают аналитики банка.

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