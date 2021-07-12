Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 к концу недели - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 73 руб./$1 к концу недели, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рубль на текущей неделе, вероятно, продолжит дорожать. Этому будут способствовать глобальное ослабление доллара и то, что "ЛУКОЙЛ" и "АЛРОСА" будут продавать иностранную валюту для финансирования дивидендных выплат. К концу недели рубль может достичь 73 руб./$1", - пишут эксперты инвестбанка.

Утром в понедельник цены на нефть опустились ниже $75,5 за баррель из-за небольшого укрепления доллара. Котировки, скорее всего, стабилизируются около $75 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

На их взгляд, ожидается спрос на рублёвый госдолг со стороны нерезидентов - с начала июля эти бумаги отстали от зарубежных аналогов, и рынок, вероятно, будет наверстывать упущенное.

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