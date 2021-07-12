Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд. Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса. Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью газете Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики. "Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики, это преждевременное объявление победы над коронавирусом, - отметила она.

По ее словам, Федеральная резервная система (ФРС) США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

В отсутствие дальнейших катализаторов роста рынка инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал, чтобы сделать выводы о темпах восстановления частного сектора. Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник на фоне подъема американских фондовых индексов до новых рекордных максимумов в пятницу, несмотря на опасения по поводу прогноза роста мировой экономики. При этом участники рынка продолжают следить за ситуацией с коронавирусом на фоне распространения новых штаммов. Южнокорейский индекс Kospi к 8:07 МСК прибавил 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:09 МСК поднялся на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов 2,2%.

Менее чем за две недели до открытия Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти. Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Нынешний, четвертый по счету режим ЧС в Токио, продлится до 22 августа.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК вырос на 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng повысился на 0,6%. Народный банк Китая (НБК) в пятницу объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики. Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд), говорится в заявлении НБК. Изменения вступят в силу 15 июля.

Вместе с тем нефть дешевеет в понедельник утром после существенного подъема по итогам предыдущей сессии благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители. Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке. В центре внимания нефтяного рынка на этой неделе будут ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в понедельник составила $75,33 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 1,9% - до $75,55 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,35 за баррель, что на 0,28% ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на 2,2% - до $74,56 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,675 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,869 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 июля снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 720,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1P-19" (+0,23%), "Сбербанк-001-06R" (+0,14%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,72%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,5%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО МФК "Займер" (Новосибирск) полностью разместило выпуск облигаций 2-й серии объемом 500 млн рублей по ставке в размере 12,75% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го, купоны ежемесячные. Размещение 3-летнего выпуска прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения. В обращении находится выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,56% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

РЖД установили ставку 1-го купона облигаций серии 001P-23R на уровне 7,85% годовых. Срок обращения выпуска - около 7 лет. Сбор заявок на облигации прошел 9 июля. Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение запланировано на 19 июля.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставки 9-12-го купонов облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей на уровне 9,5% годовых. Выпуск был размещен 23 июля 2019 года. Облигации со сроком обращения 10 лет были размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставки 5-20-го купонов зависят от ключевой ставки ЦБ РФ.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 6,5% годовых. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, размещение прошло в июле 2013 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 5,5% годовых, 21 июля по бумагам предстоит оферта. В обращении нет других выпусков облигаций банка.