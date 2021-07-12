Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится на 0,1-0,4% на открытии торгов в понедельник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, снизится на 0,1-0,4% на открытии торговой сессии в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3840-3850 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.

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