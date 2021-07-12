Потенциал роста котировок нефти ограничен - BCS Express

Нефтяные фьючерсы демонстрируют восстановление, но до появления определенности в политике ОПЕК+ устойчивый рост маловероятен, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в пятницу продолжали восстанавливаться после просадки в середине недели. Котировки Brent оказались выше $75 за баррель, указывая на улучшение настроений среди участников рынка. Спред между сортами Brent и WTI оказался около $1 в пользу Brent, что связано с интенсивным падением запасов нефти в США на фоне стагнирующей добычи", - напоминает аналитик.

Неопределенность, связанная с противоречиями внутри ОПЕК+, по мнению Галактионова, остается актуальной. Из-за позиции ОАЭ альянс ОПЕК+ завершил встречу в начале июля без согласованного плана действий на август.

"Базовым сценарием в ходе обсуждений было увеличение добычи на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021г, но он не был утвержден. Неясно, как теперь будут действовать участники сделки в условиях формального отсутствия ограничений. Рост добычи свыше 0,4 млн б/с в месяц окажет негативное влияние на рынок, в то время как меньший объем или сохранение действующих квот будет поддерживать позитивную динамику", - указывает эксперт.

Нефтяные фьючерсы демонстрируют восстановление, но до появления определенности в политике ОПЕК+ устойчивый рост маловероятен, полагает Галактионов. Вполне возможно, что котировки будут двигаться в боковом диапазоне, поддерживаемые уверенностью в сильном спросе. Фактором риска выступает пандемия COVID-19, поскольку в Азии вновь фиксируется всплеск инфекции.

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