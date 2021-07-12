Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в понедельник - "Алор Брокер"

Возможна коррекция вниз по индексу Мосбиржи в понедельник, если внешний фон продолжит ухудшаться, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон в начале недели "покраснел": около 0,2% теряют американские фьючерсы, чуть более - нефть, продают промышленные и драгоценные металлы. С учетом пятничного роста за океаном, мы откроемся недалеко от предыдущего закрытия, но если внешний фон продолжит ухудшаться, то продажи прокатятся и по российским акциям", - указывает эксперт.

На его взгляд, индекс Мосбиржи остается в среднесрочном восходящем тренде, но попытки пробить канал вверх пока не увенчались успехом, поэтому на просадках акции стоит покупать. Прежде всего, по мнению Антонова, это относится к "Газпрому": появились сообщения, что "Северный поток 2" будет окончательно достроен в августе. Судя по инертности США, вряд ли они будут жесткими мерами препятствовать работе газопровода, полагает аналитик.

"Позитивно смотрим на Сбербанк и Мосбиржу, которые увеличат маржинальные доходы при повышении ставки ЦБ на следующей неделе. Однако сегодня от каких-либо действий стоит воздержаться. Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США за июнь, которые резко повысят волатильность торгов и могут привести к формированию тренда на несколько дней. На этой неделе также стартует сезон отчетностей. Однако особой надежды на то, что он станет новым драйвером роста рынков, мы бы не питали. Сильный рост американской экономики и корпораций, соответственно, уже во многом заложен в котировки. Как всегда, первыми отчитаются американские банки, и если результаты выйдут лучше прогнозов, они поддержат российский банковский сектор", - пишет Антонов.

Нефть завершила мощный восходящий тренд и теперь, на взгляд эксперта, готовится на несколько дней залечь в волатильный боковик. Но с появлением новых драйверов Антонов ждет рывка к отметке $80 за баррель. "Если это случится, то далеко не факт, что наша нефтянка радостно пойдет за ценами на свою продукцию. В последнее время корреляция между ценами нефтяных акций и нефть снижается. Наиболее безопасно среди нефтяных бумаг выглядит "Газпром нефть", - подчеркивает аналитик инвесткомпании.

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