BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 12 апреля 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции PayPal Holdings 9 июля достигли отметки $300 за акцию. С момента открытия инвестиционной идеи акции доходность составила 12,45%.Взгляд на акции PayPal остается позитивным. В первую очередь это связано с ожиданиями сильных финансовых отчетов, продолжением выполнения своей новой стратегии и расширением бизнеса. Относительно стабильная криптовалюта и уровень доходностей 10-летних казначейских облигаций США могут поддержать стабильность акций", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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