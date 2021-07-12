Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,8 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 73,5-75,8 руб./$1, а по паре евро/рубль - 87,0-89,0 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

Эксперт отмечает, что на минувшей неделе обновили многолетние максимумы базовые нефтяные сорта после безуспешного заседания ОПЕК+ и отметились на минимумах с середины июня. По-прежнему риском остается неопределенная ситуация с отсутствием новых картельных договоренностей об ограничении добычи. Все это может привести к росту поставок нефти отдельными странами-членами ОПЕК+.

"Отсутствие договоренностей по квотам на рынке нефти может вылиться в ценовую войну, что окажет серьезное давление на российский рубль, - прогнозирует Тимошенко. - Рост курса американского доллара спровоцирован бегством от риска и неоднозначной реакцией рынков на протоколы последнего заседания ФРС, отразившие готовность регулятора реагировать на различные вызовы, в том числе, инфляционные, но без четких сценариев. Бегство из риска подпитывалось данными о распространении по миру заразного дельта-штамма коронавируса, а также усилением ожиданий части инвесторов более быстрого завершения стимулирующих программ Федеральной резервной системы".

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