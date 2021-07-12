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Главная / Мнения аналитиков / Акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти будут интересны на текущей неделе - BCS Express
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12 июля 2021 года 09:01
Акции Газпрома, ЛУКОЙЛа и Роснефти будут интересны на текущей неделе - BCS Express
Расхождение в динамике акций металлургического и нефтяного секторов в начале текущей неделе может прекратиться, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. Аналитик сохраняет положительный взгляд на бумаги "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". Осторожность российских участников может сохраниться в начале этой недели, отмечается в комментарии Карпунина. Уже во вторник выйдет индекс потребительских цен в США за июнь, который может изменить динамику рынков на среднесрочном горизонте. Если данные покажут дальнейшее ускорение инфляции выше ожиданий, это ударит по большинству биржевых активов, в том числе сырьевым. Это обусловлено тем, что такая статистика увеличит вероятность более раннего ужесточения монетарной политики ФРС. "Краткосрочный взгляд на индекс Мосбиржи остается сдержанным, - констатирует аналитик BCS Express. - Показать мощное ускорение к следующему среднесрочному ориентиру в районе 4000 п. в ближайшие сессии будет непросто. При этом поводов для выхода вниз за пределы растущего тренда пока также недостаточно. Об ухудшении технической картины можно будет говорить при спуске ниже 3765-3780 п.". Эксперт отмечает, что в динамике отдельных секторов в прошлую пятницу наблюдалось продолжение обратной ротации, когда приток инвесторов в просевших металлургов происходил одновременно с коррекцией среди нефтяников. В понедельник-вторник это расхождение в динамике может прекратиться. В нефтегазовом секторе по-прежнему положительный взгляд на акции "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти". Также аналитик инвесткомпании обращает внимание на то, что на текущей неделе завершается летний дивидендный сезон. Среди крупных компаний закрытие реестров пройдет в следующих бумагах: "Башнефть" - ап (по итогам понедельника), "Газпром", АФК "Система", ВТБ (вторник), ФСК ЕЭС, "Россети" (среда), "Транснефть"- ап (четверг), "Сургутнефтегаз" (пятница). "По нашим оценкам, в сумме дивидендные гэпы этих компаний могут отнять у индекса Мосбиржи 0,8-0,9% или 30-35 пунктов. Впрочем, на горизонте вплоть до второй половины августа эти же дивиденды могут стать важным фактором поддержки нашего рынка. Их реинвестирование при прочих равных позволит российским индексам выглядеть лучше других развивающихся площадок", - прогнозирует Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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