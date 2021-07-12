12 июля 2021 года 08:42
Рубль утром почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых триггеров к движению
Москва. 12 июля. Доллар США и евро двигаются в узких диапазонах на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,2-74,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,4025 руб./$1 (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,185 руб./EUR1 (-14 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,96 коп. к уровню закрытия 9 июля, до 80,6 рубля.
Доллар при этом оказался на 6,5 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,53 коп. выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль относительно стабилен к доллару и евро на старте торгов 12 июля из-за отсутствия явных стимулов к движению. Инвесторы следят за развитием ситуации с распространением COVID-19 в мире, а также ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,44 за баррель, что на 0,15% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $74,46 за баррель, что на 0,13% ниже уровня на закрытие рынка 9 июля.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут: японский Nikkei 225 прибавляет 2,22%, китайский CSI 300 - 1,58%. В то же время фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19%.
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд. Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.
Опубликовано: /Финмаркет/
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12 июля 2021 года 16:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Cooper-Standard Holdings с целью $34,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $27,5, потенциальная доходность: 26,91%, стоп-приказ: $24,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты инвесткомпании отмечают, что... читать дальше
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12 июля 2021 года 16:08
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют обратить внимание на акции китайского ритейлера Vipshop.
По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", Vipshop сможет увеличить розничный оборот на 19% год к году, что поддержит ее финпоказатели.
"Совокупная выручка онлайн... читать дальше
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12 июля 2021 года 15:45
Москва. 12 июля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижающимися котировками нефти. читать дальше
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12 июля 2021 года 15:45
Ожидаемая сильная отчетность банков США поддержит рынок, полагает старший портфельный управляющий Сбер Управление Активами Максим Кондратьев.
Эксперт напоминает, что на этой неделе в США начинается сезон отчетностей. По традиции первыми объявляют результаты банки.
"Отчетность американских банков... читать дальше
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12 июля 2021 года 15:17
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА", "Северсталь" и "Русал", говорится в комментарии инвесткомпании.
Прочно удерживает место в топ-5 "Газпром". Катализаторы для бумаги: улучшение консенсуса по... читать дальше
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12 июля 2021 года 14:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 280 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 218 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что введение временных... читать дальше
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12 июля 2021 года 14:11
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4330-4380 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"Технически индекс S&P 500 по-прежнему движется в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка совершил... читать дальше
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12 июля 2021 года 13:43
Акции Virgin Galactic Holdings Inc. могут подняться выше $62,8, полагает аналитик "Фридом Финанс"
Евгений Миронюк.
"Virgin Galactic (SPCE) в воскресенье отправила корабль Unity в 22-й испытательный полет. Он стал четвертым суборбитальным пуском и первым полетом Virgin с полным экипажем (из шести... читать дальше
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12 июля 2021 года 13:19
Рубль на текущей неделе может укрепиться до 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Курс доллар/рубль на минувшей неделе существенно рос, в моменте достигая 75,3 руб./$1 - максимума за 2 месяца. В пятницу курс снизился, но сегодня он растет на 0,4% и находится около 74,6... читать дальше
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12 июля 2021 года 12:52
Цена золота обладает значительным потенциалом роста в случае, если мировая экономика не будет восстанавливаться так, как предполагалось, или если инфляция начнет превышать ожидания, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
"Золото в течение недели торговалось... читать дальше
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12 июля 2021 года 12:28
Рубль может укрепиться осенью до 72,5-73 руб./$1, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"Осенью мы ожидаем возврат курс рубля в коридор 72,5-73 руб./$1, и 85,5-86 к евро. Текущее ослабление рубля во многом вызвано ожиданиями... читать дальше
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12 июля 2021 года 12:05
Акции "Лензолото" в ближайшее время останутся спекулятивным инструментом с повышенной амплитудой колебаний, сообщается в комментарии BCS Express.
"Акции "Лензолото" на торгах понедельника теряют более 60% на фоне очищения от дивидендов. В пятницу в них прошло закрытие реестра акционеров, которые... читать дальше
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12 июля 2021 года 11:44
Сильная рыночная конъюнктура на алмазном рынке должна поддержать финансовые результаты "АЛРОСА" в этом году и обеспечить дивидендную доходности на уровне 10%, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".
Эксперты банка напоминают, что "АЛРОСА" сообщила в прошлую пятницу о росте общего объема... читать дальше
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12 июля 2021 года 11:29
Москва. 12 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается вслед за дешевеющей нефтью и фондовой Европой; индекс Мосбиржи просел в район 3850 пунктов, при этом выросли бумаги "АЛРОСА" и рухнули из-за отсечки рекордных дивидендов за 2020 год акции ПАО "Лензолото". читать дальше
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12 июля 2021 года 11:21
Курс рубля к доллару, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1 до конца текущей недели, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".
"Разворот на рынке ЕМ валют соответствующим образом сказался и на настроениях в рубле, который укрепился на 0,6%. Помимо улучшения внешнего фона (доллар, нефть),... читать дальше
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