Фондовые индексы США на рекордных пиках, Brent дешевеет до $75,44

Фондовые индексы США завершили торги на рекордных пиках, продемонстрировали рост третью неделю подряд. Фондовые индексы АТР растут в понедельник, инвесторы ждут начала сезона отчетности в США. Цены на нефть незначительно снижаются, Brent дешевеет до $75,44

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах и продемонстрировали рост по итогам третьей недели подряд.

Рынок восстановился после падения днем ранее, вызванного опасениями по поводу перспектив роста мировой экономики на фоне новых штаммов коронавируса.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью газете Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики.

"Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики, это преждевременное объявление победы над коронавирусом, - отметила она.

По ее словам, Федеральная резервная система (ФРС) США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

В отсутствие дальнейших катализаторов роста рынка инвесторы ждут начала сезона отчетности за второй квартал, чтобы сделать выводы о темпах восстановления частного сектора, пишет Trading Economics.

Прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, как ожидается, выросла на 63,6% во втором квартале по сравнению с годом ранее, что станет максимальным повышением за 12 месяцев с четвертого квартала 2009 года, согласно аналитикам FactSet.

Котировки акций General Motors Co. (SPB: GM) выросли на 4,8%. Аналитики Wedbush рекомендовали покупать бумаги компании, отметив, что их цена может взлететь более чем на 50%.

Акции компаний, оказавшихся в лидерах падения в четверг, уверенно выросли на торгах в пятницу. Цена бумаг Bank of America Corp. (SPB: BAC) увеличилась на 3,3%, акции Royal Caribbean Group и Carnival Corp. (SPB: CCL) прибавили 3,6% и 2,3% соответственно.

Цена бумаг Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) увеличилась на 1,4%. Производитель одежды отчитался о результатах, превзошедших ожидания аналитиков, и повысил годовой прогноз финансовых показателей.

Бумаги Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подорожали на 1,3%. Продажи ритейлера в июне подскочили на 16,9%, говорится в сообщении компании. Показатель продолжил активный рост.

Цена акций Philip Morris International (SPB: PM) (PMI) увеличилась на 1,05%. Табачный концерн планирует приобрести британскую фармацевтическую компанию Vectura Group PLC, специализирующуюся на производстве ингаляционных препаратов, за 899,2 млн фунтов стерлингов ($1,24 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе PMI, сделка будет полностью оплачена денежными средствами. Vectura, которая будет работать в качестве самостоятельного подразделения, станет основой бизнеса компании в сфере ингаляционной терапии.

Акции Stamps.com подорожали на 63,98% на новостях о том, что американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает поставщика программных решений для доставки в сфере электронной коммерции за $6,6 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу вырос на 448,23 пункта (1,30%) и составил 34870,16 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 48,73 пункта (1,13%), поднявшись до 4369,55 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 142,13 пункта (0,98%) и составил 14701,92 пункта.

За неделю Dow вырос примерно на 0,2%, S&P 500 - на 0,4%, Nasdaq - также на 0,4%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в понедельник на фоне подъема американских фондовых индексов до новых рекордных максимумов в пятницу, несмотря на опасения по поводу прогноза роста мировой экономики.

Инвесторы ждут начала сезона отчетности американских компаний. На этой неделе о финансовых показателях в том числе отчитаются крупные банки США.

При этом участники рынка продолжают следить за ситуацией с коронавирусом на фоне распространения новых штаммов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:01 МСК поднялся на 2,24%.

Менее чем за две недели от открытия токийской Олимпиады в японской столице с понедельника веден режим чрезвычайной ситуации в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщили местные власти.

Перенесенные с прошлого года Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. Нынешний, четвертый по счету режим ЧС в Токио, продлится до 22 августа.

Цены производителей в Японии выросли на 5% в годовом выражении в июне после подъема на пересмотренные 5,1% месяцем ранее, свидетельствуют официальные статданные. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 4,7%, согласно Trading Economics.

В число лидеров роста котировок входят акции Fanuc Corp. (+6,3%), Yaskawa Electric Corp. (+6,1%), Showa Denko K.K. (+5,7%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. увеличилась на 2,8%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1,5%.

Акции производителя потребительской электроники Sony Group Corp. и выпускающей полупроводники Advantest Corp. прибавляют в цене 3,8% и 1,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК вырос на 0,9%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,6%.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу объявил о сокращении нормативов обязательных резервов для банков, чтобы стимулировать кредитование на фоне начавшегося замедления роста экономики.

Регулятор сократит норматив обязательных резервов для большинства банков на 0,5 процентного пункта, средневзвешенное значение показателя составит 8,9%. Это обеспечит приток в экономику долгосрочной ликвидности в объеме около 1 трлн юаней ($154 млрд), говорится в заявлении НБК. Изменения вступят в силу 15 июля.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции BYD Co. Ltd. (+9,1%), Haidilao International Holding Ltd. (+7,5%), Geely Automobile Holdings Ltd. (+4%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 2,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - снижаются на 2%.

Бумаги нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) дешевеют на 1,4%, в то время как акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding растут на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:07 МСК набрал 0,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - на 0,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. повышается на 1,8%, Kia Corp. - на 2,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:09 МСК поднялся на 0,9%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 2,9% и 1,8% соответственно.

Нефть слабо дешевеет в понедельник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.

Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $75,44 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,43 (1,9%) - до $75,55 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,51 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $1,62 (2,2%) - до $74,56 за баррель.

Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.

"Статистика по-прежнему указывает на существенный рост спроса на нефть, однако инвесторы все больше обеспокоены потенциальными последствиями распространения нового штамма COVID-19", - отмечает аналитик Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Вопросы относительно добычи ОПЕК+ усиливают неопределенность", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.

В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.