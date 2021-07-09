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09 июля 2021 года 15:46

Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.

Курс доллара США составил 74,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,06 руб./EUR1, подешевев на 49,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,43 копейки - до 80,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 77,72 копейки, до 74,4675 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,58 копейки, до 88,1387 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти. Цены на "черное золото" повышаются на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило накануне агентство "Киодо". Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Тем временем в ряде регионов США и Европы наблюдается рост числа новых заражений, при этом Великобритания и Португалия столкнулись с волной заражений новым штаммом "дельта".

Министры финансов и главы центробанков стран G20 в пятницу и субботу проведут встречи в Венеции для обсуждения налоговой реформы и прогресса в восстановлении экономик от последствий пандемии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК составляет $74,72 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,75 за баррель, что на 1,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

"Серия распродаж рубля сменилась в пятницу восстановлением, что неудивительно, учитывая отступление доллара и разворот нефтяных цен после обвала. Индекс доллара не смог воспользоваться статусом защитной валюты в условиях бегства от рисков и отступил от многонедельных максимумов из-за растущего беспокойства по поводу темпов восстановления американской экономики. Нефть же получила поддержку со стороны статистики от Минэнерго США, которая отразила сокращение запасов почти на 7 млн баррелей. Все это сыграло на руку нашей валюте. Однако перспективы дальнейшего восстановления выглядят неубедительно на фоне продолжающегося уклонения от рисков на мировых финансовых площадках, которое усиливается по мере нарастания волнений по поводу распространения новых штаммов коронавируса в ряде регионов", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Рубль накануне сместился вверх в рейтинге ЕМ валют благодаря вечернему росту. (. . .) Заметное отклонение курса от изначальных ориентиров может стимулировать экспортеров к более активным продажам сейчас в преддверии скорого начала налогового периода, да и дивидендные истории могут поддерживать курс со стороны тех компаний, кто еще готовится к предстоящим выплатам. Поэтому сегодня допускаем продолжение восстановительных тенденций на рынке, особенно в отсутствие какой-то значимой статистики с глобальных площадок. Курс рубля сегодня вполне способен закрепиться в диапазоне 74-74,5 руб./$1", - говорит директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 4 б.п. - до 5,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 5,99% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 9 б.п. - до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п., поднявшись до 6,73% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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