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09 июля 2021 года 19:35

Индекс РТС закрылся в пятницу ростом благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс МосБиржи чуть снизился

Москва. 9 июля. Индекс РТС закрылся в пятницу ростом почти на 0,5% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, индекс МосБиржи чуть снизился на фоне укрепляющегося рубля.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3855,31 пункта (-0,15%), индекс РТС - 1635,04 пункта (+0,45%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4%. При этом лидерами повышения выступили ценные бумаги металлургических компаний.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), обыкновенные бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%).

Подешевели акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Московской биржи" (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,8%), ценные бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Доллар США к 18:50 МСК снизился на "Мосбирже" на 44 копейки по отношению к закрытию четверга, до 74,3 руб./$1. Рубль укрепляется благодаря развернувшейся вверх нефти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Исключением стал лишь фондовый рынок Гонконга. Вместе с тем европейские фондовые площадки после заметного падения накануне продемонстрировали уверенный рост в пределах 1,3-2,1%. При этом американские фондовые индексы также повышаются (на 0,8-1,3%) в начале торгов 9 июля после падения в четверг.

В свою очередь цены на нефть активно растут на торгах в пятницу, отыгрывая данные о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Между тем подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в пятницу составила $75,52 за баррель, что на 1,9% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $74,51 за баррель, что на 2,15% выше итогов четверга.

Доклад Минэнерго США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

"Акции металлургических компаний отреагировали падением на новости о введении 15%-х экспортных пошлин на их продукцию. Со своих исторических максимумов котировки "Северстали" и ММК упали примерно на 18%, НЛМК - на 20% при расчете по ценам закрытия. Сегодня мы наблюдаем более чем 3%-й рост - отскок с локальных минимумов. Вероятно, мы увидим рост в данных бумагах, но он будет ограниченным, скорее всего, достигнутыми в апреле максимумами. Поддержки со стороны дивидендов у компаний нет, так как отсечки по ним уже прошли, а размер будущего дивидендного потока под вопросом. По предварительной оценке, эффект от введения экспортных пошлин может составить 4% EBITDA у "Северстали", 3% - у ММК, и 8% - у НЛМК. Сейчас ценам на сырьевые товары металлургов оказывает поддержку рост мирового спроса на фоне возобновления торговли, пополнения запасов, наличия отложенных заказов, а также перебои в поставках. Но до конца года пик по ценам на товарных рынках, возможно, будет пройден, на что указывает появление негативного кредитного импульса в Китае, что служит предвестником замедления мирового спроса на товарных рынках", - полагает ведущий аналитик УК "Атон-менеджмент" Анастасия Силантьева.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня, несмотря на сохранение позитивного внешнего фона, но все же завершили неделю выше краткосрочных поддержек 3840 и 1600 пунктов, что может позволить им развить повышение на следующей неделе. В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс металлов и добычи; в значительном минусе оказался индекс телекоммуникаций. Металлургические компании в пятницу продолжали коррекционное повышение, потенциал которого еще не исчерпан. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 0,8-1,3%. Индексы в условиях отсутствия важной макроэкономической статистики продолжали восстановление от локальных минимумов и сохраняют неплохую базу для развития повышения на следующей неделе.

"Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,8%. Повышение на биржах не остановили даже более слабые, чем ожидалось, данные по ежемесячному ВВП и промышленному производству Великобритании. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли порядка 2%. Техническая картина на нефтяном рынке, после нисходящей коррекции на этой неделе, вновь улучшилась и говорит о возможном обновлении недавних пиков ($77,83 и $76,98, соответственно) в ближайшие сессии. На следующей неделе особенно интересными для инвесторов станут ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА, а также содержащиеся в них прогнозы", - считает Кожухова.

Как отмечает начальник аналитического отдела компании "РУСС-ИНВЕСТ" Дмитрий Беденков, сегодня основные фондовые площадки демонстрируют восстановительный подъем после нескольких дней технического снижения. Спрос на менее рисковые активы и облигации стабилизировался, и инвесторы начали искать возможности в дешевеющих акциях. Индикаторы теханализа по ведущим мировым индексам отошли от уровней перекупленности. Несмотря на слабое закрытие американских индексов и разнонаправленное движение в Азии, европейские акции сегодня показывают хороший рост, несмотря даже на неоднозначные данные статистики. Нефть торгуется в плюсе и превысила психологически значимый уровень $75 за баррель Brent на фоне продолжения падения запасов нефти в США, которые опустились до минимумов с февраля 2020 года. Несмотря на позитивную динамику европейских индексов и рост акций в США, на рынках сохраняются опасения усиления рисков в связи с новой волной распространения "дельта-штамма" в мире. Пока сложно говорить о ее сроках и силе, а также возможных новых ограничениях, но то, что данные риски будут хорошим фактором сдерживания для перекупленных рынков акций в ближайшей перспективе, представляется высоковероятным.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 75,97 млрд рублей (из них 11,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,48 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 5,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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