Рубль закрывает неделю коррекционным ростом к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти

Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти.

Курс доллара США составил 74,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,14 руб./EUR1, подешевев на 41,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,9 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти. Цены на "черное золото" повышаются на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило накануне агентство "Киодо". Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Тем временем в ряде регионов США и Европы наблюдается рост числа новых заражений, при этом Великобритания и Португалия столкнулись с волной заражений новым штаммом "дельта".

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью Financial Times, что распространение штамма "дельта" коронавируса и медленные темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых регионах мира угрожают восстановлению мировой экономики.

"Я думаю, один из основных рисков для глобальной экономики это преждевременное объявление победы над коронавирусом", - отметила она.

По ее словам, Федеральная резервная система (ФРС) США планирует придерживаться подхода к денежно-кредитной политике, принятого в августе 2020 года. Тогда американский ЦБ обнародовал новую стратегию, предполагающую, что он будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% "за определенный период времени". ФРС считает, что после периодов, когда инфляция устойчиво оставалась ниже 2%, целесообразной будет денежно-кредитная политика, нацеленная на достижение инфляции умеренно выше 2%.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль пытается укрепиться после потерь накануне. "В начала недели слабость рубля была спровоцирована неопределенностью со сделкой ОПЕК+, так как 5 июля очередной раунд переговоров стран-участниц был отменен из-за разногласий внутри организации по увеличению добычи. Отсутствие новой даты переговоров оказывает негативное влияние на нефтяные котировки, а также рубль. Помимо этого, опасения относительно распространения нового дельта-штамма коронавируса также подталкивают участников рынка выходить из рискованных активов - в четверг все фондовые индексы закрылись в красной зоне, а бегство в качество отразилось в снижении доходностей американских 10-летних US Treasuries до уровней февраля 2021 года. По мнению главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дали, один из самых больших рисков для глобального роста в будущем - преждевременное объявление победы в борьбе с нынешней пандемией ", - отмечает Наумова.

"Несмотря на негативный внешний фон, сформировавшийся утром, рубль открылся вверх и после непродолжительной просадки перешел к активному росту вслед за мировыми рынками и нефтью. Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением негативной динамики мировых рынков и растущего доллара, но затем большинство представителей сектора вышло в плюс. В середине торгов рубль резко сдал позиции из-за умеренной просадки нефти, но вскоре она возобновила поступательный рост вместе с мировыми рынками, благодаря чему рубль вернулся к сегодняшним вершинам", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть активно растут на торгах в пятницу, при этом Brent торгуется выше $75 за баррель.

Между тем обе марки продемонстрируют снижение по итогам текущей недели, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,54 за баррель, что на 1,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,52 за баррель, что на 2,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 77,72 копейки, до 74,4675 руб./$1, и уменьшил курс евро на 63,58 копейки, до 88,1387 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 75,36 копейки по отношению к четвергу и составил 74,3492 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 67,95 копейки и составил 74,3723 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 878,846 млн, из которых $702,993 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 175,853 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 70,64 копейки, до 88,0792 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 69,8 копейки и составил 88,1179 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,438 млн, из которых EUR218,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR246,272 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 5,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 4 б.п. - до 5,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 11 б.п. - до 5,99% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 9 б.п. - до 6,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п., поднявшись до 6,73% годовых.