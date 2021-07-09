Цены евробондов РФ по итогам недели выросли вслед за US Treasuries

Москва. 9 июля. Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост. Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), в результате суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Падение доходностей гособлигаций США отражало опасения относительно распространения в мире индийской разновидности коронавируса "дельта", который, по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане.

Опубликованные на неделе данные макроэкономической статистики и протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США дали инвесторам основания считать, что регулятор не рискнет в обозримом будущем сокращать программу выкупа облигаций.

В понедельник рынок еврооблигаций был неактивен в связи с выходным днем в США из-за того, что День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся в этом году на воскресенье.

Во вторник котировки кратко- и среднесрочных выпусков российских государственных еврооблигаций почти не изменились относительно предыдущего закрытия, долгосрочные бумаги укрепились вслед за ростом US Treasuries. В целом по итогам дня российские суверенные выпуски со сроками погашения после 2035 года подорожали на 0,2-0,3%, а кривая слегка сместилась вниз на среднем и дальнем участках.

На рынке US Treasuries после длинных выходных во вторник возобновилось ралли, что было связано как с техническими факторами, а именно закрытием "коротких" позиций, так и выходом более слабой, чем прогнозировалось, статистики. В результате по итогам дня доходность 10-летнего выпуска снизилась на 8 базисных пунктов - до 1,34% годовых.

Июньский индекс деловой активности для сферы услуг США оказался чуть ниже, чем ожидалось. Согласно данным, опубликованным Институтом управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

В среду котировки большинства российских государственных еврооблигаций подросли, наибольшее повышение вновь наблюдался среди долгосрочных выпусков. Значительнее всего подорожали Россия-42 (на 72,5 базисного пункта) и Россия-43 (на 75,8 базисного пункта). В результате доходности снизились на 3-4 базисных пункта на дальнем конце кривой и на 1-3 базисного пункта на ее ближнем и среднем участках.

Котировки US Treasuries также увеличились, доходность 10-летних бумаг опускалась в моменте ниже 1,3%, достигнув минимума с 19 февраля. По итогам дня доходность этих бумаг снизилась на 3 базисных пункта и закрылась на отметке 1,32% годовых.

Инвесторы отыгрывали публикацию июньского протокола заседания ФРС США, который был опубликован в среду уже после закрытия российских торгов. Участники рынка получили подтверждение, что американский регулятор рассматривает необходимость более раннего сворачивания выкупа активов, но пока не готов сигнализировать о сроках.

Некоторые из руководителей американского ЦБ увидели возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Другие участники, напротив, отметили, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он также не уточнил сроков, в которые это может произойти.

В четверг кратко- и среднесрочные выпуски российских государственных евробондов лишь слегка поднялись по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как рост долгосрочных бумаг вновь оказался более заметным на фоне укрепления UST.

Торги отличались повышенной волатильностью, так как инвесторы приступили к переоценке своих торговых стратегий из-за опасений распространения нового штамма COVID-19. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановлению мировой экономики. Как следствие, в течение дня доходность 30-летних US Treasuries опускалась до минимальных с февраля 1,86%, к концу торгов повысившись до 1,93%. Доходность 10-летних UST опустилась на 2 базисных пункта, до 1,29% годовых.

Ключевыми макроэкономическими данными в четверг стали первичные заявки на пособие по безработице в США. Показатель составил 373 тыс. против ожидавшихся 350 тыс.

При этом поддержку рынку российских государственных евробондов оказали цены на нефть, которые смогли отскочить после достижения трехнедельных минимумов (вблизи $72 и чуть ниже $71 за баррель Brent и WTI соответственно) и завершить день в плюсе благодаря позитивной статистике от Минэнерго США.

По данным ведомства, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, что стало минимальным показателем с февраля 2020 года. При этом падение было зафиксировано седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

Данные о запасах в США были опубликованы на этой неделе на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

В пятницу на рынке российских государственных евробондов наблюдалось небольшое снижение, цены UST также снижались, что привело к росту доходностей большинства выпусков (доходности 10-летних и 30-летних UST выросли на 4-5 базисных пунктов). Последний день недели и отсутствие значимых новостей способствовали нисходящей коррекции котировок после роста ранее на неделе.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели поднялась на 0,063% и составила 115,187% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5,9 пункта и 9 июля составил 156 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,857% - до 134,606% от номинала (их доходность уменьшилась на 6,2 пункта - до 3,597% годовых), с погашением в 2042 году увеличились на 0,813%, до 129,506% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,4 пункта и составил 207,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году повысились в цене на 0,82%, до 126,689% от номинала (их доходность уменьшилась на 5,3 пункта - до 3,65% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,264%, подорожав до 112,026% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 5,5 базисного пункта, до 2,088% годовых), бумаги с погашением в 2026 году, в свою очередь, увеличились на 0,083%, до 113,825% от номинала (их доходность понизилась на 2,8 базисного пункта, до 1,775% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подрос в цене за неделю всего на 0,001%, подорожав до 108,765% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 0,6 пункта, составив 63,1 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы продолжат анализировать заявления представителей ФРС США относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики американского ЦБ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".