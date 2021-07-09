.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ по итогам недели выросли вслед за US Treasuries
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2%
Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот...
 
В КоАП внесут штрафы за загрязнение воздуха
Минприроды разработало законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документом предлагается ввести наказание за...
 
Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию СПГ-оборудования
Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет "Коммерсант". Ожидаемый результат - увеличение доли отечественного...
 
09 июля 2021 года 18:51

Цены евробондов РФ по итогам недели выросли вслед за US Treasuries

Москва. 9 июля. Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост. Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), в результате суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Падение доходностей гособлигаций США отражало опасения относительно распространения в мире индийской разновидности коронавируса "дельта", который, по оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане.

Опубликованные на неделе данные макроэкономической статистики и протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США дали инвесторам основания считать, что регулятор не рискнет в обозримом будущем сокращать программу выкупа облигаций.

В понедельник рынок еврооблигаций был неактивен в связи с выходным днем в США из-за того, что День независимости, отмечающийся 4 июля, пришелся в этом году на воскресенье.

Во вторник котировки кратко- и среднесрочных выпусков российских государственных еврооблигаций почти не изменились относительно предыдущего закрытия, долгосрочные бумаги укрепились вслед за ростом US Treasuries. В целом по итогам дня российские суверенные выпуски со сроками погашения после 2035 года подорожали на 0,2-0,3%, а кривая слегка сместилась вниз на среднем и дальнем участках.

На рынке US Treasuries после длинных выходных во вторник возобновилось ралли, что было связано как с техническими факторами, а именно закрытием "коротких" позиций, так и выходом более слабой, чем прогнозировалось, статистики. В результате по итогам дня доходность 10-летнего выпуска снизилась на 8 базисных пунктов - до 1,34% годовых.

Июньский индекс деловой активности для сферы услуг США оказался чуть ниже, чем ожидалось. Согласно данным, опубликованным Институтом управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до 60,1 пункта с рекордных 64 пунктов, зафиксированных в мае.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 63,5 пункта.

В среду котировки большинства российских государственных еврооблигаций подросли, наибольшее повышение вновь наблюдался среди долгосрочных выпусков. Значительнее всего подорожали Россия-42 (на 72,5 базисного пункта) и Россия-43 (на 75,8 базисного пункта). В результате доходности снизились на 3-4 базисных пункта на дальнем конце кривой и на 1-3 базисного пункта на ее ближнем и среднем участках.

Котировки US Treasuries также увеличились, доходность 10-летних бумаг опускалась в моменте ниже 1,3%, достигнув минимума с 19 февраля. По итогам дня доходность этих бумаг снизилась на 3 базисных пункта и закрылась на отметке 1,32% годовых.

Инвесторы отыгрывали публикацию июньского протокола заседания ФРС США, который был опубликован в среду уже после закрытия российских торгов. Участники рынка получили подтверждение, что американский регулятор рассматривает необходимость более раннего сворачивания выкупа активов, но пока не готов сигнализировать о сроках.

Некоторые из руководителей американского ЦБ увидели возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Другие участники, напротив, отметили, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он также не уточнил сроков, в которые это может произойти.

В четверг кратко- и среднесрочные выпуски российских государственных евробондов лишь слегка поднялись по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как рост долгосрочных бумаг вновь оказался более заметным на фоне укрепления UST.

Торги отличались повышенной волатильностью, так как инвесторы приступили к переоценке своих торговых стратегий из-за опасений распространения нового штамма COVID-19. Инвесторы опасаются, что это помешает восстановлению мировой экономики. Как следствие, в течение дня доходность 30-летних US Treasuries опускалась до минимальных с февраля 1,86%, к концу торгов повысившись до 1,93%. Доходность 10-летних UST опустилась на 2 базисных пункта, до 1,29% годовых.

Ключевыми макроэкономическими данными в четверг стали первичные заявки на пособие по безработице в США. Показатель составил 373 тыс. против ожидавшихся 350 тыс.

При этом поддержку рынку российских государственных евробондов оказали цены на нефть, которые смогли отскочить после достижения трехнедельных минимумов (вблизи $72 и чуть ниже $71 за баррель Brent и WTI соответственно) и завершить день в плюсе благодаря позитивной статистике от Минэнерго США.

По данным ведомства, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, что стало минимальным показателем с февраля 2020 года. При этом падение было зафиксировано седьмую неделю подряд.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

Данные о запасах в США были опубликованы на этой неделе на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

В пятницу на рынке российских государственных евробондов наблюдалось небольшое снижение, цены UST также снижались, что привело к росту доходностей большинства выпусков (доходности 10-летних и 30-летних UST выросли на 4-5 базисных пунктов). Последний день недели и отсутствие значимых новостей способствовали нисходящей коррекции котировок после роста ранее на неделе.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели поднялась на 0,063% и составила 115,187% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5,9 пункта и 9 июля составил 156 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,857% - до 134,606% от номинала (их доходность уменьшилась на 6,2 пункта - до 3,597% годовых), с погашением в 2042 году увеличились на 0,813%, до 129,506% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2,4 пункта и составил 207,5 базисного пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году повысились в цене на 0,82%, до 126,689% от номинала (их доходность уменьшилась на 5,3 пункта - до 3,65% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году поднялся в цене за неделю на 0,264%, подорожав до 112,026% от номинала (доходность опустилась по сравнению с предыдущей неделей на 5,5 базисного пункта, до 2,088% годовых), бумаги с погашением в 2026 году, в свою очередь, увеличились на 0,083%, до 113,825% от номинала (их доходность понизилась на 2,8 базисного пункта, до 1,775% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подрос в цене за неделю всего на 0,001%, подорожав до 108,765% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 0,6 пункта, составив 63,1 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов с внешних рынков. Инвесторы продолжат анализировать заявления представителей ФРС США относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики американского ЦБ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июля 2021 года 19:35
Индекс РТС закрылся в пятницу ростом благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс МосБиржи чуть снизился
Москва. 9 июля. Индекс РТС закрылся в пятницу ростом почти на 0,5% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, индекс МосБиржи чуть снизился на фоне укрепляющегося рубля.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 19:34
Рубль закрывает неделю коррекционным ростом к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 18:49
Акции НЛМК, Северстали и ММК - ставка на надежность и дивдоходность - "Финам"
это ставка на надежность компаний и хорошую дивидендную доходность, считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. "После падения котировок акций металлургов мы возобновили рекомендацию к их покупке. Благодаря коррекции, которая началась с дивидендных гэпов и завершилась введением временных (с августа...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 18:15
Потенциал роста цены акций Магнита на горизонте года составляет 33% - Sber CIB
Потенциал роста цены акций "Магнита" на горизонте года составляет 33%, считают аналитики Sber CIB. Менеджмент "Магнита" на текущей неделе рассказал о первых результатах работы магазинов "Моя цена" - "жёстких" дискаунтеров. Сейчас у ритейлера 76 магазинов в этом формате, а до конца года он...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 17:49
"Финам" рекомендует покупать акции Visa с прогнозной ценой $282,7
инам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с прогнозной ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Игорь Додонов отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги: -...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 17:23
Акции Северстали наиболее привлекательны для покупок среди производителей стали в РФ - BCS Express
Акции "Северстали" наиболее привлекательны для покупок среди компаний-производителей стали на российском фондовом рынке, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Котировки акций компаний металлургического сектора на российском фондовом рынке еще не успели оправиться после...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 16:43
Акции ММК, РусАла и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "РусАла" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "14 июля производственные результаты за II квартал 2021 года и I полугодие представит "ММК". Учитывая выраженный рост цен на сталь во II...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 16:18
Возможный подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в июле окажет давление на короткие ОФЗ - "Универ Сбережения"
Возможный подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июле, вероятно, окажет давление на короткие гособлигации, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. Разочаровывающая статистика по инфляции и...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:50
BCS Express рекомендует покупать акции Warner Music с прогнозной ценой $43,6
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Warner Music Group Corp. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что Warner Music увеличит рыночную долю на рынке звукозаписи за счет большей экспозиции среди музыкальных...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:46
Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:28
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции Intel
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp. Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги: - Динамика котировок акций Intel сильно отстала от индекса NASDAQ, и теперь эти бумаги...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 14:59
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4320-4360п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 14:32
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции UniCredit
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции UniCredit с прогнозной ценой 14 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня. Как сообщили эксперты в своем аудиоподкасте, в сложных операционных условиях за последние несколько лет...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $255
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мировой спрос на самолеты поддержат широкая...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 13:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 7000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,4%, стоп-приказ: 6500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль Тинькофф банка по РСБУ...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.