Акции НЛМК, Северстали и ММК - ставка на надежность и дивдоходность - "Финам"

Покупка акций "НЛМК", "Северстали" и "ММК" - это ставка на надежность компаний и хорошую дивидендную доходность, считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"После падения котировок акций металлургов мы возобновили рекомендацию к их покупке. Благодаря коррекции, которая началась с дивидендных гэпов и завершилась введением временных (с августа по декабрь 2021 года) пошлин на экспорт металлов, бумаги компаний сектора получили необходимую динамику и восстановили инвестиционную привлекательность. Компании демонстрируют высокую рентабельность EBITDA, генерируют серьезный свободный денежный поток, не менее 100% которого возвращают инвесторам в виде дивидендов. И пока это так, акции "НЛМК", "Северстали" и "ММК" всегда стоит покупать на проливах и откатах. Это надежные и доходные бумаги с хорошей квартальной дивидендной доходностью", - пишет эксперт.

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