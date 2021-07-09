Потенциал роста цены акций Магнита на горизонте года составляет 33% - Sber CIB

Потенциал роста цены акций "Магнита" на горизонте года составляет 33%, считают аналитики Sber CIB.

Менеджмент "Магнита" на текущей неделе рассказал о первых результатах работы магазинов "Моя цена" - "жёстких" дискаунтеров. Сейчас у ритейлера 76 магазинов в этом формате, а до конца года он планирует увеличить их число до 200. Около 65% товаров в таких магазинах относится к низким ценовым сегментам, отмечают эксперты. Ассортимент в дискаунтерах такой же, как и в "Магните у дома", но средняя скидка составляет 15%.

Аналитиков инвестбанка обнадеживают планы "Магнита" развивать дискаунтер - это, по их мнению, должно защитить компанию от экспансии "Светофора" и похожих на него ритейлеров.

"Отдача от инвестиций в дискаунтеры для "Магнита" должна быть такой же, как и от развития магазинов шаговой доступности. Операционная прибыль дискаунтеров ниже по сравнению с магазинами "у дома", но их открытие обходится на 40% дешевле. Сейчас у "Магнита" пока немного магазинов нового формата, поэтому переток покупателей внутри одной сети - из магазинов "Магнит у дома" в магазины "Моя цена" - незначителен. Влияние дискаунтеров будет более заметным, когда их число достигнет нескольких сотен", - отмечают эксперты Sber CIB.

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