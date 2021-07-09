.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Северстали наиболее привлекательны для покупок среди производителей стали в РФ - BCS Express
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году до 3,8%
Минэкономразвития повысило прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,8% на фоне улучшения динамики потребительского и инвестиционного спроса, оборота розницы, платных услуг. В то же время ведомство повысило прогноз по инфляции до 5%
 
Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат в РФ до 3,2%
Минэкономразвития оставило без изменений прогноз роста реальных располагаемых доходов в РФ, повысив ожидания по росту реальных зарплат на фоне восстанавливающегося рынка труда. Прогноз роста реальных зарплат повышен до 3,2% с 2%. На 2022 год этот...
 
В КоАП внесут штрафы за загрязнение воздуха
Минприроды разработало законопроект "О внесении изменений в КоАП", которым предлагается ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документом предлагается ввести наказание за...
 
Минпромторг предлагает направить 127 млрд руб. на локализацию СПГ-оборудования
Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, пишет "Коммерсант". Ожидаемый результат - увеличение доли отечественного...
 
09 июля 2021 года 17:23

Акции Северстали наиболее привлекательны для покупок среди производителей стали в РФ - BCS Express

Акции "Северстали" наиболее привлекательны для покупок среди компаний-производителей стали на российском фондовом рынке, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Котировки акций компаний металлургического сектора на российском фондовом рынке еще не успели оправиться после новостей о введении экспортной пошлины, как вновь оказались под давлением из-за ухудшения общерыночного сентимента. В то же время цены на металлы остаются высокими, что дает весомый повод ожидать двузначной дивидендной доходности в ближайший год. Среди производителей стали все бумаги могут быть рассмотрены к покупке, но наиболее привлекательно выглядят акции "Северстали". Даже в случае снижения цен на стальную продукцию на 10-15% бумаги компании сохранят потенциал для роста котировок в среднесрочной перспективе", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
09 июля 2021 года 19:35
Индекс РТС закрылся в пятницу ростом благодаря улучшению ситуации на мировых рынках, индекс МосБиржи чуть снизился
Москва. 9 июля. Индекс РТС закрылся в пятницу ростом почти на 0,5% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, индекс МосБиржи чуть снизился на фоне укрепляющегося рубля.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 19:34
Рубль закрывает неделю коррекционным ростом к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 18:51
Цены евробондов РФ по итогам недели выросли вслед за US Treasuries
Москва. 9 июля. Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост. Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), в результате суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
09 июля 2021 года 18:49
Акции НЛМК, Северстали и ММК - ставка на надежность и дивдоходность - "Финам"
это ставка на надежность компаний и хорошую дивидендную доходность, считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. "После падения котировок акций металлургов мы возобновили рекомендацию к их покупке. Благодаря коррекции, которая началась с дивидендных гэпов и завершилась введением временных (с августа...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 18:15
Потенциал роста цены акций Магнита на горизонте года составляет 33% - Sber CIB
Потенциал роста цены акций "Магнита" на горизонте года составляет 33%, считают аналитики Sber CIB. Менеджмент "Магнита" на текущей неделе рассказал о первых результатах работы магазинов "Моя цена" - "жёстких" дискаунтеров. Сейчас у ритейлера 76 магазинов в этом формате, а до конца года он...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 17:49
"Финам" рекомендует покупать акции Visa с прогнозной ценой $282,7
инам" рекомендует покупать акции Visa Inc. с прогнозной ценой $282,7 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,8% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Эксперт Игорь Додонов отмечает следующие факторы в пользу покупки бумаги: -...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 16:43
Акции ММК, РусАла и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "РусАла" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "14 июля производственные результаты за II квартал 2021 года и I полугодие представит "ММК". Учитывая выраженный рост цен на сталь во II...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 16:18
Возможный подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в июле окажет давление на короткие ОФЗ - "Универ Сбережения"
Возможный подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июле, вероятно, окажет давление на короткие гособлигации, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. Разочаровывающая статистика по инфляции и...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:50
BCS Express рекомендует покупать акции Warner Music с прогнозной ценой $43,6
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Warner Music Group Corp. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы ожидаем, что Warner Music увеличит рыночную долю на рынке звукозаписи за счет большей экспозиции среди музыкальных...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:46
Рубль днем подрастает к доллару и евро благодаря дорожающей нефти
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти.    читать дальше
.
09 июля 2021 года 15:28
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции Intel
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp. Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги: - Динамика котировок акций Intel сильно отстала от индекса NASDAQ, и теперь эти бумаги...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 14:59
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 4320-4360п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 14:32
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции UniCredit
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции UniCredit с прогнозной ценой 14 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня. Как сообщили эксперты в своем аудиоподкасте, в сложных операционных условиях за последние несколько лет...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $255
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мировой спрос на самолеты поддержат широкая...    читать дальше
.
09 июля 2021 года 13:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 7000 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 7000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,4%, стоп-приказ: 6500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль Тинькофф банка по РСБУ...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.