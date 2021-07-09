Акции ММК, РусАла и Детского мира будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "ММК", "РусАла" и "Детского мира" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании

"14 июля производственные результаты за II квартал 2021 года и I полугодие представит "ММК". Учитывая выраженный рост цен на сталь во II квартале, а также накопление запасов в I квартале перед началом строительного сезона данные должны быть сильными. Вероятно, менеджмент компании поделится взглядом на перспективы рынка во II полугодии, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - С технической точки зрения в акциях "ММК" стартовал отскок. На дневном интервале видна "бычья" дивергенция по стохастику, которую к текущему моменту уже можно считать отработанной. Покупателям сейчас важно вернуться выше 61 рубля, что позволило бы рассчитывать на дальнейший подъем".

15 июля пройдет заседание совета директоров "РусАла", на повестке которого стоит вопрос "о внеочередном общем собрании акционеров Общества", обращает внимание аналитик инвесткомпании. Ранее Sual Partners, контролирующая 25,7% "РусАла", предложила созвать внеочередное собрание акционеров для смены совета директоров и обсуждения дивидендов за I полугодие 2021 года.

"Нельзя исключать, что после заседания появятся какие-либо новости по дивидендам, что могло бы стать триггером для цены бумаг "РусАла". В последние дни котировки акции консолидируются под уровнем 50 рублей после внушительного падения на введении экспортных пошлин на металлы, - пишет Пучкарев. - Перепроданность по осцилляторам была снята в боковике, поэтому техническая картина сейчас скорее на стороне "медведей". В то же время высокие цена алюминий в рублях, возможность возвращения к выплате дивидендов и использование средств, полученных от "Норникеля" в рамках buyback - все это позволяет рассчитывать на восстановление цены акций в среднесрочной перспективе".

"На текущей неделе в акциях "Детского мира" прошла дивидендная отсечка. Акционеры получат 6,07 руб. на бумагу. Дивидендный гэп составил около 2,8%, а просадка бумаг к текущему моменту достигла 6%. Учитывая ожидания роста дивидендов по итогам 2021 года, текущее снижение котировок акций можно использовать для накапливания длинных позиций, - отмечает эксперт BCS Express. - Драйвером для восстановления цены бумаги на следующей неделе может стать публикация операционного отчета за II квартал 2021 года".

Техническая картина в бумагах "Детского мира" умеренно позитивная, указывает аналитик. "Пологий восходящий тренд от минимумов начала 2021 года в силе, осцилляторы на дневном интервале перепроданы после дивидендного гэпа. Ближайшая поддержка сейчас находится на 134 рублях, но перехватить инициативу "быки" могут и раньше - на 139 рублях, где сейчас проходит 200-периодная скользящая средняя", - отмечает Пучкарев.

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