Возможный подъем ставки ЦБР на 100 б.п. в июле окажет давление на короткие ОФЗ - "Универ Сбережения"

Возможный подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июле, вероятно, окажет давление на короткие гособлигации, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.

Разочаровывающая статистика по инфляции и ослабление рубля на фоне падения нефтяных цен и падения высокодоходных валют по всему миру на ожиданиях более скорого начала сворачивания выкупа активов со стороны ФРС США не дают поводов для покупок в рублевых активах, отмечает эксперт.

"Все больше факторов указывают на то, что Банк России будет ускоренно переходить к жесткой денежно-кредитной политике, на предстоящем заседании 23 июля возможен подъем ключевой ставки на 50-100 бп. Подъем ставки на 50 б.п. уже заложен в текущих ценах и сам по себе не повлияет на динамику ОФЗ. Подъем ставки на 100 б.п., вероятно, окажет давление на короткие выпуски сроком до 2 лет, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость. Более того, решительные шаги регулятора по сдерживанию инфляции поддержат именно длинный участок кривой ОФЗ. Кроме этого, есть основания полагать, что пик инфляции мы увидим в августе-сентябре, после чего начнется спад", - пишет Ибрагимов.

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