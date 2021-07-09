BCS Express рекомендует покупать акции Warner Music с прогнозной ценой $43,6

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Warner Music Group Corp. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что Warner Music увеличит рыночную долю на рынке звукозаписи за счет большей экспозиции среди музыкальных лейблов на хип-хоп, R&B и электронную музыку, которая пользуется сильной популярностью у пользователей стриминговых сервисов. Как следствие, по нашим ожиданиям, выручка компании вырастет с $4,4 млрд до $7,2 млрд к концу 2026 года (CAGR 8%). За счет увеличения доли цифровых продаж в структуре выручки (валовая маржа у цифровых продаж - 73%, у физических - 57%) мы ожидаем увеличения операционной маржи до 22%", - указывает аналитик Денис Буйволов.

При этом эксперт отмечает и возможные основные риски инвестиций:

- Усиление конкуренции со стороны других музыкальных лейблов;

- Замедление темпов роста рынка музыкального стриминга;

- Смена предпочтение потребителей с прослушивания музыки на подкасты;

- Концентрация контроля над компанией со стороны Access Industries.

Warner Music Group Corp. - одна из крупнейших компаний в мировой музыкальной индустрии (звукозапись и музыкальное издательство).

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