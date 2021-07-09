"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует к покупке акции Intel

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp.

Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги:

- Динамика котировок акций Intel сильно отстала от индекса NASDAQ, и теперь эти бумаги торгуются с большим дисконтом к отрасли: P/E 12,5 против среднего по отрасли 38.

- Компания освоила новую технологию чипов 7 нанометров и заявила о том, что ожидает серийного выпуска новых процессоров до 2023 года, что создает потенциал существенного роста продаж.

- Отчет Intel за второй квартал будет опубликован 22 июля, что может стать одним драйверов для роста цены акций, так как компания традиционно превышает прогнозы аналитиков.

Консенсус-прогноз цены акций Intel на горизонте одного года составляет в среднем $63 за штуку, потенциал роста - порядка 15%, указали аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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