"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $255

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мировой спрос на самолеты поддержат широкая кампания вакцинации и прогресс в восстановлении воздушного сообщения. Компания имеет отличный потенциал восстановления в связи с перспективой открытия границ и дальнейшим налаживанием логистических цепочек по всему миру. Рост компании также поддержит намерение авиаперевозчика United Airlines купить более 150 лайнеров Boeing 737 MAX", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $255. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $224 риск на портфель составит 0,53%", - указывают аналитики "Финама".

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