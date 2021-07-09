Цена акций АЛРОСА может вырасти до 135 руб. в июле - BCS Express

Цена акций "АЛРОСА" может вернуться к уровню в 135 рублей за штуку в течение июля при благоприятном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Котировки акций алмазодобывающей компании "АЛРОСА" перешли к восстановлению после дивидендного гэпа на прошлой неделе. Рост поддерживают позитивные прогнозы по прибыли и дивидендам за 2021 год. При благоприятном внешнем фоне закрытие гэпа и возвращение в район 135 рублей за акцию может пройти уже в июле", - указывает аналитик.

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