Рубль может закрепиться в пятницу в диапазоне 74-74,5 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Курс рубля может закрепиться в пятницу в диапазоне 74-74,5 руб./$1, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Заметное отклонение курса рубля от изначальных ориентиров может стимулировать экспортеров к более активным продажам в преддверии скорого начала налогового периода, да и дивидендные истории могут поддерживать курс со стороны тех компаний, кто еще готовится к предстоящим выплатам. Поэтому в пятницу допускаем продолжением восстановительных тенденций на валютном рынке, особенно в отсутствие какой-то значимой статистики с глобальных площадок. Курс рубля вполне способен закрепиться в диапазоне 74-74,5 руб./$1", - отмечает эксперт.

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