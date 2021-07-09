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09 июля 2021 года 10:46
Идея дня: покупка золота пока остается хорошим способом снизить риски - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка золота пока является определенной страховкой инвестиционного портфеля от негативного развития событий, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы считаем, что глобальный рост достигает своего пика, но текущая доходность 10-летних гособлигаций США на уровне 1,3% слишком низка и будет расти. В противном случае цены на золото могут обеспечить страховку портфелю. Риски для золота - штамм коронавируса "дельта" окажется под контролем и ожидания роста стабилизируются, а ФРС более агрессивно будет ужесточать политику", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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.09 июля 2021 года 19:34
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.09 июля 2021 года 18:51
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.09 июля 2021 года 18:15
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Возможный подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июле, вероятно, окажет давление на короткие гособлигации, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. Разочаровывающая статистика по инфляции и... читать дальше
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.09 июля 2021 года 15:46
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
.09 июля 2021 года 15:28
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp. Эксперты отметили в своем аудиоподкасте следующие важные факторы в пользу покупки бумаги: - Динамика котировок акций Intel сильно отстала от индекса NASDAQ, и теперь эти бумаги... читать дальше
.09 июля 2021 года 14:59
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка скорректировался от исторического максимума, благодаря чему... читать дальше
.09 июля 2021 года 14:32
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.09 июля 2021 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мировой спрос на самолеты поддержат широкая... читать дальше
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