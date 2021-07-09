Вероятно умеренное снижение цен ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятно умеренное снижение цен рублевых гособлигаций в пятницу на негативном внешнем фоне и ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Резкое ужесточение денежно-кредитной политики в июле может привести к смещению доходности коротких и среднесрочных ОФЗ вверх на 25 б.п. от текущего уровня, отмечает эксперт.

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