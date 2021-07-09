Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и "Большая двадцатка":

- Встреча министров финансов и глав центробанков "Большой двадцатки" состоится в Венеции;

- Выйдут данные по счету текущих операций в России (16:00 МСК);

- Агентство Fitch обновит суверенный рейтинг России;

- В США ожидается статистика по оптовым запасам и отчет Baker Hughes по числу действующих буровых установок.

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