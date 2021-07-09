Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы в диапазоне 3850-3900п - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в пятницу в диапазоне 3850-3900 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая попытки стабилизации мировых фондовых и товарных рынков, торги акциями в России, по нашему мнению, могут начаться незначительными отклонениями основных индексов от уровней закрытия предыдущего дня. В отсутствие ухудшения ситуации на рынке нефти к концу дня возможны попытки отыграть часть потерь. По нашему мнению, диапазон 3850-3900 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность и в пятницу", - пишет эксперт ПСБ в своем комментарии.

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