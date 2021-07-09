Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в районе 3850-3870 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу в районе 3850-3870 пунктов и перейдет к консолидации на фоне неопределенного внешнего фона, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3850-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3840, 3830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует эксперт.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация майской статистики по изменению объема оптовых продаж в США (17:00 МСК).

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