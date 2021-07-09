Рынок акций РФ начнет торги в пятницу нейтрально - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу нейтрально, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако "голубые фишки" торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной. Внешний фон в пятницу нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от закрытия предыдущего дня", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Среднесрочным инвесторам, по мнению Антонова, стоит продолжать сохранять позиции, время для их сокращения еще не пришло. "Можно попробовать подкупить акции золотодобытчиков и "Газпрома". Эти бумаги интересны и спекулятивно", - указывает он. А вот покупать бумаги "Роснефти" (даже с целью на несколько дней) аналитик не рекомендует - в любой момент котировки акций могут сильно упасть.

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