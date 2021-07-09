Рубль будет торговаться в пятницу в диапазоне 73,50-74,50 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 73,50-74,50 руб./$1, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Курс рубля к доллару поднялся выше уровня начала текущего года, однако большинство участников рынка по-прежнему ожидают укрепления национальной валюты. Сальдо торгового баланса растет медленно на фоне инфляции импорта, но держится выше $10 млрд в месяц. Сальдо движения капитала во втором квартале может оказаться положительным. В настоящее время на рубль оказывают давление сезонный фактор, а также снижение интереса инвесторов к ОФЗ, - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. - Мы полагаем, что в целом пара USD/RUB в июле сможет удержаться в диапазоне 72-75 руб./$1, но возможен кратковременный выход из него. Прогноз по паре USD/RUB на пятницу - диапазон 73,50-74,50 руб./$1".

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