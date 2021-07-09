Возможно укрепление рубля на торгах в пятницу - BCS Express

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии BCS Express.

"Рубль в четверг слабел в парах с долларом США и евро. Валютная пара USD/RUB в моменте обновила двухмесячный максимум и достигла отметки 75,35 руб./$1, прежде чем вернуться к прежним уровням. На дневном графике закрытие свечи произошло ниже уровня 75 руб./$1. Кроме того, свеча имеет форму "доджи" - классической разворотной формации, предвещающей снижение. Это позволяет ожидать позитивной динамики рубля на пятничной сессии. В целом российская валюта на текущих уровнях выглядит недооцененной и при актуальных ценах на нефть имеет все шансы на укрепление в среднесрочной перспективе", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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