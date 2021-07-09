Утренние прогнозы: нейтральный старт

Аналитики прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3850-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3840, 3830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу. Рассчитывать на устойчивое продолжение роста рынка акций при сложившемся внешнем фоне пока не приходится".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако "голубые фишки" торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной. Внешний фон в пятницу нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от закрытия предыдущего дня".

"Атон": "Рынок акций РФ откроется в пятницу без изменений".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая попытки стабилизации мировых фондовых и товарных рынков, торги акциями в России, по нашему мнению, могут начаться незначительными отклонениями основных индексов от уровней закрытия предыдущего дня. В отсутствие ухудшения ситуации на рынке нефти к концу дня возможны попытки отыграть часть потерь. По нашему мнению, диапазон 3850-3900 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность и в пятницу".