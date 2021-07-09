09 июля 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральный старт
Аналитики прогнозируют нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3850-3870 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3840, 3830 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу. Рассчитывать на устойчивое продолжение роста рынка акций при сложившемся внешнем фоне пока не приходится".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций потерял за четверг 0,9%. Однако "голубые фишки" торговались неоднородно, что говорит о том, что признаков массового бегства инвесторов из рублевых акций нет. Просадка вряд ли будет глубокой и продолжительной. Внешний фон в пятницу нейтральный, значит, и откроемся мы недалеко от закрытия предыдущего дня".
"Атон": "Рынок акций РФ откроется в пятницу без изменений".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая попытки стабилизации мировых фондовых и товарных рынков, торги акциями в России, по нашему мнению, могут начаться незначительными отклонениями основных индексов от уровней закрытия предыдущего дня. В отсутствие ухудшения ситуации на рынке нефти к концу дня возможны попытки отыграть часть потерь. По нашему мнению, диапазон 3850-3900 пунктов по индексу Мосбиржи сохранит свою актуальность и в пятницу".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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09 июля 2021 года 19:35
Москва. 9 июля. Индекс РТС закрылся в пятницу ростом почти на 0,5% благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, индекс МосБиржи чуть снизился на фоне укрепляющегося рубля. читать дальше
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09 июля 2021 года 19:34
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине благодаря уверенно растущей нефти. читать дальше
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09 июля 2021 года 18:51
Москва. 9 июля. Котировки большинства кратко- и среднесрочных выпусков российских еврооблигаций закрыли неделю незначительным повышением, цены долгосрочных выпусков, в свою очередь, показали довольно существенный рост. Аналогичная динамика наблюдалась и на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), в результате суверенные спреды лишь незначительно изменились к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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09 июля 2021 года 18:49
это ставка на надежность компаний и хорошую дивидендную доходность, считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.
"После падения котировок акций металлургов мы возобновили рекомендацию к их покупке. Благодаря коррекции, которая началась с дивидендных гэпов и завершилась введением временных (с августа... читать дальше
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09 июля 2021 года 18:15
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Менеджмент "Магнита" на текущей неделе рассказал о первых результатах работы магазинов "Моя цена" - "жёстких" дискаунтеров. Сейчас у ритейлера 76 магазинов в этом формате, а до конца года он... читать дальше
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Акции "Северстали" наиболее привлекательны для покупок среди компаний-производителей стали на российском фондовом рынке, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.
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09 июля 2021 года 16:43
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"14 июля производственные результаты за II квартал 2021 года и I полугодие представит "ММК". Учитывая выраженный рост цен на сталь во II... читать дальше
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09 июля 2021 года 16:18
Возможный подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июле, вероятно, окажет давление на короткие гособлигации, в то время как длинные выпуски могут показать устойчивость, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов.
Разочаровывающая статистика по инфляции и... читать дальше
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09 июля 2021 года 15:50
Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Warner Music Group Corp. с прогнозной ценой на уровне $43,6 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"Мы ожидаем, что Warner Music увеличит рыночную долю на рынке звукозаписи за счет большей экспозиции среди музыкальных... читать дальше
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09 июля 2021 года 15:46
Москва. 9 июля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти. читать дальше
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09 июля 2021 года 15:28
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции Intel Corp.
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09 июля 2021 года 14:59
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу в диапазоне 4320-4360 пунктов, считают аналитики "Фридом Финанс".
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09 июля 2021 года 14:32
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции UniCredit с прогнозной ценой 14 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня.
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09 июля 2021 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $255 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $224, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Мировой спрос на самолеты поддержат широкая... читать дальше
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