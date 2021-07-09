Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 9 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь слегка снизиться под давлением сохраняющейся негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов. Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. "Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Исключением выступает фондовый рынок Гонконга. Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,56%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК потерял 1,25%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК упал на 1,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК опустился на 0,34%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,79%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $74,29 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,9% - до $74,12 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,18 за баррель, что на 0,33% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,94 за баррель, поднявшись на 1%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей (это минимальный показатель с февраля 2020 года), падение зафиксировано седьмую неделю подряд. Резервы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,75 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19. Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,103 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,098 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июля снизился на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,06%, опустившись до 720 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,75%), "АФК Система-1P-19" (-0,38%) и "Росбанк-002Р-04" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,32%), "Собкомбанк БО-П01" (+0,29%) и "РЖД-28" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОOO "Ипотечный агент ТБ-1" завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей и класса "Б" объемом 877,5 млн рублей. Сбор заявок на выпуск класса "А" проходил 5-6 июля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,9% годовых. Облигации класса "А" размещены по открытой подписке, класса "Б" - по закрытой. Приобретателем облигаций класса "Б" выступил Тинькофф банк. Дата погашения бумаг обоих классов - 23 марта 2034 года.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,56% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

Металлинвестбанк 9 июля планирует собирать заявки на облигации серий БО-П02 и БО-П03 суммарным объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 10:00 до 18:30 МСК. Объем каждого выпуска - 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона выпуска БО-П02 с погашением через 1 год - 7% годовых, выпуска БО-П03 с погашением через 2 года - 7,5% годовых. Начало размещения запланировано на 12 июля.