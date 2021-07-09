Вероятен нейтральный старт торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Рассчитывать на устойчивое продолжение роста рынка акций при сложившемся внешнем фоне пока не приходится. К тому же дивидендные отсечки на следующей неделе будут оказывать давление на индекс Мосбиржи (совокупное негативное влияние на индекс может составить 0,84%). Зеркальная поддержка 3865 пунктов была пробита, и уверенности в том, что перед выходными инвесторы оперативно выкупят эту просадку, сейчас нет. При сохранении негативных трендов на мировых площадках целью снижения может стать зона 3770-3780 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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