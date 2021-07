Brent - $74,33 за баррель

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу.

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики.

Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов.

Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

"Некоторые участники заседания отмечали, что в свете последних статданных условия, поставленные Федрезервом для того, чтобы он мог приступить к сокращению объема выкупа активов, будут созданы несколько раньше, чем предполагалось на предыдущих заседаниях", - говорится в протоколе.

Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными. При том, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, безработица неожиданно увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Наиболее существенные потери в ходе торгов в четверг понесли акции компаний, которые бы выиграли от быстрого восстановления экономики после пандемии.

Цена бумаг круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL) снизилась на 1,5%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 1,2%, Royal Caribbean Group - на 1,3%. Акции американских авиакомпаний United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Рыночная стоимость ритейлера Nordstrom Inc. (SPB: JWN) упала на 3%, а бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) и Lowe's Cos. (SPB: LOW) потеряли в цене соответственно 1,5% и 1,6%.

Также заметно подешевели акции производителей микросхем, включая NVIDIA Corp. (SPB: NVDA) (-2,3%), Micron Technology (SPB: MU) Inc. (-1,4%), Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) (-1,2%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-1%) и Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. (-1,7%). В минусе оказались и бумаги крупнейших технологических компаний Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-0,9%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (-0,9%), Facebook Inc. (SPB: FB) (-1,4%) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) (-1,1%). В то же время капитализация Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) выросла на 0,9%.

Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp. (SPB: BAC) (-2,4%), Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) (-2,5%) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-2,4%).

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) подорожали на 1,3%. Американский производитель электромобилей представил намного более дешевую версию внедорожника Model Y местного производства в Китае, опасаясь, что критика компании в СМИ могла ухудшить отношение потребителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 259,86 пункта (0,75%) и составил 34421,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 37,31 пункта (0,86%), снизившись до 4320,82 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 105,28 пункта (0,72%) и составил 14559,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Исключением выступает фондовый рынок Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:22 МСК опустился на 0,74%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Taiyo Yuden Co. (-3,1%), поставщика интернет-услуг Z Holdings Corp. (-3%) и Daikin Industries (-2,8%).

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 0,9%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,3%.

Лидерами роста выступают бумаги Fujikura (+1,7%), Eisai Co. (+1,6%) и J. Front Retailing Co. (+1,5%).

Акции производителя потребительской электроники Sony Group Corp. и выпускающей полупроводники Advantest Corp. прибавляют в цене по 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК снизился на 0,34%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,79%.

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась на фоне резкого снижения стоимости продуктов питания, в частности, свинины.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 1,1% в годовом выражении после подъема на 1,3% в мае, когда темпы инфляции были максимальными за восемь месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали рост потребительских цен в июне на 1,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в июне опустились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Темпы снижения цен ускорились по сравнению с 0,2% в мае. Аналитики в среднем ожидали сохранения цен на майском уровне.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 8,8% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам шестого месяца подряд, в мае он составил 9%, что стало самым существенным ростом почти за 13 лет. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов.

Относительно мая цены производителей повысились на 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции сети ресторанов Haidilao International Holding (+6,9%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+6,2%) и производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. (+5,3%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 2,2%.

В лидерах падения оказались акции девелоперов New World Development Co. (-5,1%) и CK Asset Holdings (-3,2%), а также производителя продуктов питания WH Group (-2,1%).

Бумаги нефтяных China Petroleum & Chemical Corp. и PetroChina Co. (SPB: PTR) дешевеют на 1,9% и 1,7% соответственно, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК потерял 1,25%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. сократилась на 0,8%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - на 2,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снижается на 1,5%, Kia Corp. - на 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:27 МСК упал на 1,4%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,8% и 1% соответственно.

Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $74,33 за баррель, что на $0,21 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,69 (0,9%) - до $74,12 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,25 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,94 за баррель, поднявшись на $0,74 (1%).

Тем не менее обе марки могут завершить текущую неделю в минусе.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19.

Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+.

Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

"Отсутствие единства в ОПЕК представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе,", - считают аналитики ANZ.