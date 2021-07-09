Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в пятницу в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 9 июля. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,7-74,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7675 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 88,5075 руб./EUR1 (-4,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,49 коп. к уровню закрытия 8 июля, до 80,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,77 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 26,8 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 9 июля в ожидании новых стимулов к движению. Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют утром ярко выраженной динамики. Инвесторы ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик.

Утром 9 июля стало известно, что Минэкономразвития РФ повысило прогнозы на 2021 год и по темпам роста экономики, и по темпам инфляции. Так, прогноз курса рубля скорректирован до 72,8 руб./$1 с 73,3 руб./$1 в апрельской версии макропрогноза. Прогноз по ценам на нефть Urals вырос с $60,3 до $65,9 за баррель. Прогноз по темпам роста ВВП РФ в 2021 году повысился с 2,9% до 3,8%, инфляции - с 4,3% до 5%.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 МСК составила $74,11 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,01 за баррель, что на 0,1% выше уровня на закрытие рынка 8 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,74%, китайский CSI 300 - 1,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,2%.

Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов.

Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах.

Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными. При том, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, безработица неожиданно увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае. Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.