Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро благодаря отскоку нефтяных котировок

Москва. 8 июля. Доллар и евро растеряли часть роста первой половины дня и лишь немного повышаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине благодаря отскоку нефтяных котировок после выхода лучше прогнозов данных Минэнерго США о запасах.

Курс доллара США составил 74,73 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,02 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар торговался выше 75 руб./$1 впервые с 4 мая. Евро стоил 88,49 руб./EUR1, подорожав на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,16 копейки - до 80,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня к доллару и евро благодаря улучшению ситуации на рынке нефти. "Черное золото" корректируется вверх после выхода данных Минэнерго США, показавших более заметное, чем ожидалось снижение запасов.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик.

Торги отличаются повышенной волатильностью, так как игроки опасаются быстрого распространения нового штамма коронавируса и обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден. Так, опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Между тем, протокол июньского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США. Другие участники, однако, отмечали, что более слабые, чем ожидалось, майские данные по рынку труда США требуют от ФРС проявить терпение в планировании следующих шагов.

В целом руководители Федрезерва в ходе заседания 15-16 июня пришли к заключению, что прогресс в движении к целям центробанка пока недостаточный, хотя и будет продолжаться.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Тем временем, глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что рост экономики РФ в 2021 году будет выше текущих прогнозов Центробанка.

"Оно (восстановление экономики - ИФ) немного затормозилось в четвертом квартале прошлого года, когда пошла вторая волна пандемии, и мы сами опасались, что это может снова вызвать спад. Но ничего подобного, экономика продолжила расти. Сейчас рост даже ускорился, мы возвращаемся на докризисный уровень", - сказал Тремасов в интервью "Коммерсантъ-Ярославль".

Актуальный прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП в коридоре 3-4%. Пересмотренный прогноз будет опубликован в день опорного заседания совета директоров ЦБ 23 июля.

ЦБ 23 июля также обновит прогноз по инфляции на 2021 год - апрельский вариант (4,7-5,2%) на фоне всплеска потребительских цен выглядит явно неактуальным. На 5 июля накопленная с начала года инфляция составила уже 4,53%.

"Да, сейчас в силу пандемии произошло отклонение инфляции от цели, она составляет более 6%. Но важно понимать, что Банк России продолжает работать, и инфляция вернется к 4%. В августе-сентябре, возможно, мы увидим дезинфляционные процессы, связанные с урожаем. К концу года мы ждем инфляцию ниже текущих значений. Возвращение к цели в 4% мы прогнозируем во второй половине 2022 года. И в дальнейшем мы видим инфляцию вблизи этой цифры", - подчеркнул Тремасов.

Цены на нефть перешли к повышению после публикации недельных данных о запасах топлива в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $73,76 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,51 за баррель, что на 0,43% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с февраля 2020 года, падение зафиксировано седьмую неделю подряд, отмечает Trading Economics.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей.

Данные о запасах в США опубликованы на этой неделе на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

"Доллар США к вечеру стабилизировался, день у него выдался результативный с пробоем 75,35 руб./$1 - максимума с 26 апреля. Вечером бакс консолидируется около 74,7 руб./$1 и может закрепиться в рамках 74,5-75,3 руб./$1. Дорожающий доллар - это надолго вообще? Пока в рынке слишком много эмоций, полагаться на них точно не стоит, но видно, что инвесторы готовы толкать гринбэк и дальше. Ситуация, впрочем, может меняться в любой момент - турбулентность способна сбить с ног. Евро стоит 88,5 руб./EUR1 и может колебаться в диапазоне 88,5-89,5 руб./EUR1", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Нисходящая коррекция в нефти выступила триггером ослабления рубля. На фоне минимальных объемов продажи валюты со стороны экспортеров, а также увеличение покупки валюты со стороны Минфина рублевые валютные пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" выросли до майских уровней и торгуются неподалеку от отметок 75 и 89 соответственно", - говорит главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июля на 1,1372 рубля, до 75,1952 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,2167 рубля, до 88,7755 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 87,29 копейки по отношению к среде и составил 75,1028 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 69,52 копейки и составил 75,0665 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 633,384 млн, из которых $802,876 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 830,508 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,1246 рубля, до 88,7856 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 96,49 копейки и составил 88,8223 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR585,805 млн, из которых EUR226,561 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR359,244 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 5,88% годовых. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысились на 2 б.п. - до 5,71% годовых. Ставка на срок 3 месяца выросла также на 2 б.п. - до 6,56% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 4 б.п. - до 6,65% годовых.