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08 июля 2021 года 19:38

Рынок акций РФ к концу торгов отыграл половину дневного падения и закрылся в минусе на 0,8-0,9%

Москва. 8 июля. Российский рынок акций, заметно упав в первой половине дня четверга на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, к концу торгов отыграл около половины дневного снижения благодаря развернувшейся вверх нефти и закрылся в минусе на 0,8-0,9%.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3861,08 пункта (-0,87%), индекс РТС - 1627,64 пункта (-0,84%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,7%.

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-4,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3%, "префы" потеряли в цене 1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%, "префы" снизились в цене на 0,5%),), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%) и TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-0,1%).

Заметное падение ценных бумаг "РусГидро" связано с состоявшейся 7 июля дивидендной отсечкой по данным акциям на "Московской бирже" с учетом расчетов "Т+2".

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Московской биржи" (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Доллар США, демонстрировавший в течение дня умеренный рост, на момент закрытия основных торгов на рынке акций находился на "Мосбирже" вблизи уровней закрытия предыдущего дня (74,7 руб./$1).

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов в четверг после публикации протокола июньского заседания ФРС США. Руководители ФРС в ходе заседания предположили, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, свидетельствует протокол.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,9%. Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило в четверг агентство "Киодо". Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа. Агентство отмечает, что, в частности, это может означать проведение спортивных мероприятий в Токио без зрителей. Также, по данным источников "Киодо", зрителей могут не допустить и на соревнования, которые будут проходить в соседних с Токио префектурах. Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Европейские фондовые площадки также находились под давлением продавцов, теряв по итогам торгов 1,7-2,3% по основным индексам. Американские фондовые индексы заметно снижаются в начале торгов в четверг (на 0,7-1,3%), отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Инвесторы обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах.

Выступая после публикации накануне протокола заседания ФРС, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланта Рафаэль Бостик сказал, что момент, когда регулятор начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.

Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся в течение большей части дня, развернулись вверх после публикации недельных данных о запасах топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в четверг составила $73,96 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $72,75 за баррель, что на 0,76% выше итогового значения предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики страны. Это минимальный показатель с февраля 2020 года, падение зафиксировано седьмую неделю подряд. Между тем резервы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,75 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от ОПЕК+, где пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались в минусе, не получив существенной поддержки от внешних факторов. Фондовые индикаторы упали и стремились к ближайшим поддержкам 3840 и 1600 пунктов соответственно, которые удержали по итогам сессии. Индексы достигли первых целей краткосрочного снижения, в связи с чем могут предпринимать попытки восстановления. К тому же фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и прибавляли порядка 0,7%, пытаясь отступить от поддержек $72,5 и $69,5 соответственно. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 6,86 млн баррелей, а бензина - на 6,1 млн баррелей, существенно больше прогнозов, что добавило инвесторам оптимизма наряду с ослаблением доллара.

"Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и теряли порядка 0,7-1,3%. Индекс S&P 500 на старте сессии стремился к отметке 4270 пунктов, которая выступает первой целью краткосрочной коррекции. "Ястребиный" тон протоколов заседания ФРС рынок отыгрывал сегодня. Согласно протоколам, представители регулятора могут приступить к обсуждению сворачивания покупок облигаций уже в этом месяце. Не все последние макроданные при этом указывают на улучшение экономической ситуации в США, но как минимум говорят о ее стабилизации. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 2,2%. В четверг ЕЦБ внес изменения в свою стратегию и повысил целевой уровень годовой инфляции с "чуть ниже 2%" до 2%, реагируя на сложившиеся в экономике тенденции. По сути, это означает, что регулятор может более продолжительное время воздерживаться от ужесточения политики, но на биржах в целом в четверг преобладал уход от риска, в связи с чем инвесторы мало отреагировали на сигнал ЕЦБ", - отмечает Кожухова.

По мнению аналитика компании "Финам" Алексея Калачева, "российские фондовые индексы продемонстрировали в четверг снижение, следуя в русле глобальных тенденций. С технической точки зрения, индекс МосБиржи, оставаясь в рамках восходящего тренда, устремился к линии поддержки, которая сегодня проходит в районе 3780 пунктов. Торги на азиатских площадках закончились преимущественно снижением. Японский Nikkei 225 отступил на 0,9%, поскольку страна намерена ввести в столице режим чрезвычайного положения на период перед открытием и до окончания Олимпиады с 12 июля до 22 августа. Hang Seng в Гонконге упал на 2,8% из-за ужесточения контроля властями КНР за интернет-компаниями. Падение индексов ведущих европейских бирж превысило 1,5-2%".

"Среди значимых внутренних событий стоит отметить вчерашнюю публикацию оценки уровня потребительской инфляции в России за июнь 2021 года. Свежие данные указали на рост цен в стране на 6,5% год к году. Это существенно больше целевого уровня инфляции ЦБ РФ, величина которого составляет 4%. В таких условиях Банк России, с большой долей вероятности, повысит уровень ключевой ставки в июле на 50-75 базисных пунктов, до 6,00-6,25% годовых", - полагает старший риск-менеджер компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 88,64 млрд рублей (из них 14,68 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 8,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 7,83 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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