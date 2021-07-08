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08 июля 2021 года 18:55

Котировки евробондов РФ в четверг подрастают вслед за большинством выпусков UST

Москва. 8 июля. Котировки российских еврооблигаций повышаются в четверг вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries). При этом суверенные спреды не очень заметно меняются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

На торгах в четверг наблюдается рост волатильности, так как игроки опасаются быстрого распространения нового штамма коронавируса и обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден. Так, опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК в четверг поднялась по отношению к закрытию среды всего на 0,1 базисного пункта и составила 115,197% от номинала, что соответствует доходности 1,599% годовых (снижение к предыдущему дню на 1,6 пункта).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,586 базисного пункта и составила 100,686% от номинала (доходность подросла на 0,2 базисного пункта и составила 0,044% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1,8 пункта, составив 155,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году увеличились на 22,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 134,747% от номинала (доходность опустилась на 1,3 базисного пункта по сравнению с предыдущими торгами - до 3,642% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 13,2 базисного пункта - до 129,657% от номинала (доходность уменьшилась на 0,8 базисного пункта, до 3,585% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 4,6 базисного пункта, до 113,851% от номинала (доходность уменьшилась на 1,4 базисного пункта и составила 1,771% годовых), а с погашением в 2023 году не изменились в стоимости, оставшись на отметке 108,774% от номинала, что соответствует доходности 0,802% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году поднялся на 27,4 базисного пункта - до 126,85% от номинала (доходность уменьшилась на 1,4 базисного пункта - до 3,642% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 0,1 базисных пункта - до 112,074% от номинала, что соответствует доходности 2,081% годовых (уменьшение на 0,2 пункта к предыдущему дню).

"В четверг с начала торгов доходности десятилетних американских казначейских бумаг продолжили обновлять минимумы с февраля 2021 года, опускаясь в моменте ниже 1,25% годовых. Однако позднее они отошли от этих уровней, поднявшись к 1,29% годовых. Схожая динамика наблюдалась и на рынке российских еврооблигаций. Опубликованный накануне протокол заседания ФРС не стал сюрпризом для рынка, поэтому существенной реакции не последовало. Сегодняшние данные по недельному числу обращений за пособиями по безработице в США показали небольшой рост числа обратившихся, в то время как ожидалось снижение их количества. Это указывает на относительно медленное восстановление рынка труда, что не позволяет пока ФРС переходить к ужесточению денежно-кредитной политики. Последний день этой недели должен пройти относительно спокойно, но уже на следующей неделе инвесторы будут особенно следить за публикацией ценовой статистики в США за июнь", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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